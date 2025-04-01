Иран намекнул, что может получить ядерное оружие

Иран предупредил США, что может создать ядерное оружие, если Штаты атакуют его.

Иран ответил США. Фото из открытых источников

"Если США совершат ошибку в ядерном вопросе Ирана, то не оставят ему другого выбора, кроме создания ядерного оружия, даже несмотря на то, что сам Тегеран неоднократно заявлял, что не планирует этого", — заявил член иранской Ассамблеи по определению государственной целесообразности принимаемых решений Али Лариджани.

Командующий Военно-воздушными силами Корпуса стражей исламской революции Амир Али Хаджизаде выступил с угрозой в адрес США. Он заявил, что около 50 тысяч американских военнослужащих находятся в зоне досягаемости ракет Ирана.

В США десятки баз и 50 тысяч солдат в нашем регионе. Они находятся в стеклянной комнате. А кто живет в стеклянном доме, тому не стоит бросать камни", – заявил Амир Али Хаджизаде.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российский генерал Сергей Суровикин в октябре 2022 года рассматривал возможность нанесения тактического ядерного удара по ВСУ, чтобы остановить продвижение украинской армии через Днепр. Как пишет The New York Times, об этом стало известно по перехвату разговора американской стороной. К этому моменту разведка США оценивала возможность применения Россией ядерного оружия в 5-10%, но вскоре риск вырос до 50%.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Финляндии Александром Стуббом, рассказав ему об ударах РФ. "География и жестокость российских ударов не просто иногда, а буквально каждый день, каждую ночь показывает, насколько Путину плевать на дипломатию. Мы уже несколько недель имеем именно американское предложение о безусловном прекращении огня. И ежесуточно фактически в ответ на это предложение — российские дроны, российские бомбы, артиллерийские обстрелы, баллистика", — сказал Владимир Зеленский.