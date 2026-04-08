Главная Новости Мир США Иран окончательно разругал Трампа с союзниками по НАТО: на Западе предупредили о рисках для Украины
Иран окончательно разругал Трампа с союзниками по НАТО: на Западе предупредили о рисках для Украины

Трамп из-за конфликта с Ираном усиливает напряжение с НАТО, что может повлиять на поддержку Украины

8 апреля 2026, 10:05
Клименко Елена

Отношения между США и их союзниками по НАТО переживают сложный этап за последние годы, и это стало особенно очевидным на фоне конфликта с Ираном. Президент США Дональд Трамп открыто критикует европейских партнеров за отказ поддержать военную кампанию против Тегерана, обостряющую разногласия между Вашингтоном и Альянсом. По информации источников Politico, это напряжение способно изменить не только структуру отношений США с НАТО, но и повлиять на поддержку Украины со стороны западных союзников.

Фото: из открытых источников

Ключевым моментом является тот факт, что Трамп считает европейских лидеров недостаточно приверженными политическим и военным целям Америки, особенно в контексте Ирана. И хотя формально у президента нет полномочий самостоятельно вывести США из НАТО, он может принять ряд мер, чтобы ослабить американское обязательство перед Альянсом. Одним из таких шагов может стать сокращение финансирования операций НАТО, уменьшение военного присутствия в Европе или ограничение обмена разведданными со странами, такими как Украина.

Эти действия могут иметь серьезные последствия для поддержки Украины, которая уже сейчас находится в сложной ситуации из-за конфликта с Россией. США традиционно являются одним из крупнейших партнеров Украины и уменьшение их влияния на Европу может означать меньшую поддержку Киева со стороны западных стран.

В Европе также возникает все большее разочарование от политики Вашингтона. Страны НАТО, такие как Германия и Италия, открыто заявляют о своем отказе поддерживать американские военные действия на Ближнем Востоке, отказывая в доступе к своим военным базам или воздушному пространству для США. Французский президент Эммануэль Макрон со своей стороны подчеркивает, что постоянное давление со стороны Вашингтона подрывает доверие в Альянсе. Макрон отметил, что если США каждый день сомневаются в преданности своих союзников, это лишь приводит к усилению раскола внутри НАТО.

Портал "Комментарии" уже писал, что в ночь на 8 апреля российская армия провела массированную атаку дронами на южные районы Одесской области, повлекшие повреждение гражданской и портовой инфраструктуры. Об инциденте сообщил начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер.



