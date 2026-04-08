Трамп поставив Україну перед найбільшою загрозою за весь час війни: на Заході шокували перспективами

Відносини між США та їхніми союзниками по НАТО переживають найскладніший етап за останні роки, і це стало особливо очевидним на тлі конфлікту з Іраном. Президент США Дональд Трамп відкрито критикує європейських партнерів за відмову підтримати військову кампанію проти Тегерана, що загострює розбіжності між Вашингтоном та Альянсом. За інформацією джерел Politico, ця напруга має потенціал змінити не тільки структуру відносин США з НАТО, але й вплинути на підтримку України з боку західних союзників.

Ключовим моментом є той факт, що Трамп вважає європейських лідерів недостатньо відданими політичним та військовим цілям Америки, особливо в контексті Ірану. І хоча формально президент не має повноважень самостійно вивести США з НАТО, він може вжити низку заходів, щоб послабити американське зобов'язання перед Альянсом. Одним з таких кроків може стати скорочення фінансування операцій НАТО, зменшення військової присутності в Європі або обмеження обміну розвідданими з країнами, такими як Україна.

Ці дії можуть мати серйозні наслідки для підтримки України, яка вже зараз знаходиться в складній ситуації через конфлікт з Росією. США традиційно є одним з найбільших партнерів України, і зменшення їхнього впливу на Європу може означати меншу підтримку Києва з боку західних країн.

В Європі також виникає все більше розчарування від політики Вашингтона. Країни НАТО, такі як Німеччина та Італія, відкрито заявляють про свою відмову підтримувати американські військові дії на Близькому Сході, відмовляючи в доступі до своїх військових баз чи повітряного простору для США. Французький президент Еммануель Макрон, зі свого боку, підкреслює, що постійний тиск з боку Вашингтону підриває довіру в Альянсі. Макрон зазначив, що якщо США щодня сумніваються у відданості своїх союзників, це лише призводить до посилення розколу всередині НАТО.

