Ищет повод: Трамп хочет выйти из переговоров

Европейские и украинские чиновники опасаются, что президент США Дональд Трамп может объявить о выходе из мирных переговоров по окончании российско-украинской войны, используя в качестве повода незначительный прогресс в достижении мира, говорится в материале Financial Times.

Трамп может выйти из переговоров. Фото из открытых источников

По словам четырех собеседников FT, в Европе и Украине убеждены, что Дональд Трамп готов ухватиться за любой успех в переговорах на этой неделе, когда исполнится 100 дней его президентства.

Одно европейское чиновник на условиях анонимности сказал изданию, что Трамп "создает ситуацию, в которой он дает себе повод уйти и оставить решение проблемы Украине и Европе".

По словам источника, нежелание Владимира Путина согласиться на ключевые требования США и Украины, например, сохранение боеспособных Вооруженных Сил Украины после завершения войны, а также сложность войны заставили Трампа переоценить свою приверженность мирному соглашению.

Собеседники FT сходятся во мнении, что предложенный администрацией США мирный план возник из стремления вписаться во временные рамки Дональда Трампа.

По словам одного из источников, россияне могут согласиться на американский план, но нет ничего, что могло бы обеспечить реализацию этого предложения.

Некоторые украинские чиновники также заявили FT об опасениях, что президент США выйдет из мирных переговоров. На этом фоне Украина увеличила внутреннее производство вооружения и активизировала переговоры с европейскими союзниками о предстоящей помощи.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ближайшие дни могут состояться важные встречи, которые должны приблизить тишину для Украины, сообщил президент Владимир Зеленский. "В ближайшие дни могут состояться очень весомые встречи, которые должны приблизить тишину для Украины. Нужно безусловное прекращение огня. Нужно реальное давление на Россию", — отметил Владимир Зеленский.