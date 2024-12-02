Ископаемые в обмен на безопасность от США: Киев предупредили об опасности

Первый вице-президент Торгово-промышленной палаты Украины Михаил Непран считает вполне реальной возможность заключения между Украиной и США соглашения, предусматривающего обмен стратегических ископаемых на гарантии безопасности. Об этом он сказал в эфире "Эспрессо".

США и Украина

"Реально это или нереально? — В принципе, достаточно реально, потому что у нас сейчас есть такие металлы. Скажем, литий, титан, уран. Это как раз Кировоградская область, Житомирская область. И сегодня для американцев это жизненно необходимые металлы, потому что основная база того же урана – это Россия. Поэтому любой путь, который может дать им альтернативу, который может заменить россиян, будет интересен", — отметил эксперт.

При этом он убежден, что такое соглашение может быть интересно и Украине. По его мнению, здесь все будет зависеть от мудрости уже руководителей, которые будут вести переговоры с американцами, чтобы не стать сырьевым придатком американской экономики.

В то же время, эксперт подчеркнул, что Украина должна стремиться к созданию полного производственного цикла на своей территории. добывать литий, но и строить электротехнические заводы, выпускать литиевые батареи и электромобили. этого: Запорожский ЗАЗ, автомобильные кластеры в Закарпатье, Луцкий автозавод, заводы по выпуску автобусов в Черкассах. На их базе можно развивать производство электротранспорта, добавил эксперт.

По мнению Непрана, создание технологической цепочки позволит получить высокотехнологичный продукт с добавленной стоимостью, что обеспечит рабочие места, налоговые поступления и экономическое развитие.

"А если мы говорим: "Мы вам отдадим месторождения", — то это знаете, чем это закончится: приедет 5-6 менеджеров, наймут здесь местную команду, а если где-то запахнет паленым, менеджеры быстро соберут свои чемоданы и вернутся в Штаты или Европу. А вы здесь дальше разбирайтесь сами", – считает он.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что предложение Штатов возмутило украинцев.



