Ископаемые в обмен на безопасность от США: Киев предупредили об опасности

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Ткачик Олеся
Первый вице-президент Торгово-промышленной палаты Украины Михаил Непран считает вполне реальной возможность заключения между Украиной и США соглашения, предусматривающего обмен стратегических ископаемых на гарантии безопасности. Об этом он сказал в эфире "Эспрессо".
США и Украина
При этом он убежден, что такое соглашение может быть интересно и Украине. По его мнению, здесь все будет зависеть от мудрости уже руководителей, которые будут вести переговоры с американцами, чтобы не стать сырьевым придатком американской экономики.
В то же время, эксперт подчеркнул, что Украина должна стремиться к созданию полного производственного цикла на своей территории. добывать литий, но и строить электротехнические заводы, выпускать литиевые батареи и электромобили. этого: Запорожский ЗАЗ, автомобильные кластеры в Закарпатье, Луцкий автозавод, заводы по выпуску автобусов в Черкассах. На их базе можно развивать производство электротранспорта, добавил эксперт.
По мнению Непрана, создание технологической цепочки позволит получить высокотехнологичный продукт с добавленной стоимостью, что обеспечит рабочие места, налоговые поступления и экономическое развитие.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что предложение Штатов возмутило украинцев.
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