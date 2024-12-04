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Искусственный интеллект оштрафовал сотни невинных водителей: как так произошло

Нью-Йорк ошибочно оштрафовал тысячи водителей из-за того, что камеры искусственного интеллекта дали сбой

4 декабря 2024, 16:18
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Черновалова Кристина

Недавно в Нью-Йорке начали работать новые камеры на основе искусственного интеллекта на нескольких автобусах города. Эти технологии должны помочь контролировать дорожное движение на полосах для автобусов. Однако вместо этого новые устройства оштрафовали тысячи водителей, не нарушавших никаких правил.

Искусственный интеллект оштрафовал сотни невинных водителей: как так произошло

Камеры на автобусах Нью-Йорка по ошибке оштрафовали водителей

По информации NBC New York, камеры зафиксировали около 3800 нарушений, но около 900 из них оказались ошибочными – эти автомобили не блокировали автобусные полосы. Проблема возникла из-за технической ошибки в программном обеспечении камер, которое неправильно определяло маршруты, где должны быть установлены правила парковки.

После того как стало известно об ошибках, Городское управление транспорта Нью-Йорка (MTA) отменило все ошибочные штрафы и вернуло деньги уже заплатившим водителям. Они объяснили, что проблема заключалась в том, что камеры неправильно настроили, и они регистрировали нарушения на маршрутах, где еще не действовали правила парковки.

Городские власти также сообщили, что уже исправили программное обеспечение камер во избежание таких ошибок в будущем.

Несмотря на технические проблемы, проект по установке камер на автобусах продолжается. К концу 2024 года в городе должно появиться еще более 1000 автобусов с камерами, использующими искусственный интеллект.

Читайте на портале "Комментарии" - В последний день своей жизни 14-летний Сьюэлл Сетцер написал сообщение своему ближайшему другу — чат-боту с искусственным интеллектом под названием Дейнерис Таргариен. Несмотря на то, что Сьюэлл знал о нереальности бота, его общение с ним превратилось в глубокую эмоциональную привязанность. Чат-бот стал для ребенка источником поддержки, но, к сожалению, это общение закончилось трагедией.



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Источник: https://www.motor1.com/news/743105/ai-cameras-parking-tickets-mistake/
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