Исполнение мечты за счет Украины: чего на самом деле хочет Маск

Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
Бизнесмену Илону Маску безразлично на Украину, Россию, Дональда Трамп и все войны, его стремление – колонизация Марса. Поскольку это слишком масштабный проект даже для самого богатого человека мира, Маску необходим доступ к бюджету США, убежден политтехнолог Алексей Голобуцкий. Именно поэтому, по его мнению, все расходы, которые не направлены на реализацию мечты о колонизации Марса, он считает бесполезными.
Илон Маск
Впрочем, добавил эксперт, Маск ошибается, ведь опыт человечества доказал, что все прорывные технологии, каждое массовое внедрение новейших технологий – это всегда делалось через ВПК, через оборонные производства. То есть все, в чем будет нуждаться программа колонизации Марса — транспорт, еда, одежда, медицина, жизненное пространство, строительство, новые материалы, являются локальными проектами, прямо или косвенно относящимися к оборонному ведомству. То есть, на самом деле американская оборонка, американские оружейники – естественные союзники Маска по делу освоения Марса, добавил эксперт.
По его мнению, оторванность Маска от приземленных реалий хорошо иллюстрирует его заявление по поводу разрешения Украине бить по России ракетами ATACMS. В частности, бизнесмен заявил, что РФ будет действовать в сложившейся ситуации зеркально.
По его мнению, Маск абсолютно некомпетентен в вопросах международной политики.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Маск унизил всех украинцев.
Новости