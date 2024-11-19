Исполнение мечты за счет Украины: чего на самом деле хочет Маск

Бизнесмену Илону Маску безразлично на Украину, Россию, Дональда Трамп и все войны, его стремление – колонизация Марса. Поскольку это слишком масштабный проект даже для самого богатого человека мира, Маску необходим доступ к бюджету США, убежден политтехнолог Алексей Голобуцкий. Именно поэтому, по его мнению, все расходы, которые не направлены на реализацию мечты о колонизации Марса, он считает бесполезными.

Илон Маск

Впрочем, добавил эксперт, Маск ошибается, ведь опыт человечества доказал, что все прорывные технологии, каждое массовое внедрение новейших технологий – это всегда делалось через ВПК, через оборонные производства. То есть все, в чем будет нуждаться программа колонизации Марса — транспорт, еда, одежда, медицина, жизненное пространство, строительство, новые материалы, являются локальными проектами, прямо или косвенно относящимися к оборонному ведомству. То есть, на самом деле американская оборонка, американские оружейники – естественные союзники Маска по делу освоения Марса, добавил эксперт.

"И прямо сейчас самое участие в войне в Украине вновь отживляет американский ВПК, возобновляет поток денег к оружейникам. Реанимирует всевозможные программы. Результаты которых понадобятся и для космической программы", – добавил Голобуцкий.

По его мнению, оторванность Маска от приземленных реалий хорошо иллюстрирует его заявление по поводу разрешения Украине бить по России ракетами ATACMS. В частности, бизнесмен заявил, что РФ будет действовать в сложившейся ситуации зеркально.

"В смысле, станет бить вглубь Украины? По нашим стратегическим объектам? По нашим производствам? Критической инфраструктуре? Гм... Интересно, если кто-то рискнет сообщить Илону, что Россия уже это делает. Уже 1000 дней именно этим и занимается – для этого ей не понадобились никакие атакамсы", – подчеркнул Голобуцкий.

По его мнению, Маск абсолютно некомпетентен в вопросах международной политики.

"Ждем, когда он с шумом, ссорой и фейерверками разругается наконец с Трампом и его реплики в Х останутся просто развлекательным контентом, а не возможными намеками на решение американского лидера", — добавил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Маск унизил всех украинцев.



