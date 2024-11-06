Историческая победа: первая трансгендерная сенаторка избрана в Палату представителей

Сара Макбрайд, сенатор штата Делавер, вошла в историю как первый открытый трансгендер, избранный в Палату представителей США. Согласно прогнозам Edison Research, Макбрайд, ранее выигравшая праймериз, теперь будет официально представлять свой округ в Конгрессе.

Сара Макбрайд - первый трансгендер в Палате представителей США

Макбрайд, которой 34 года, добилась значительных успехов в политике еще до этой победы. В 2020 году она стала первым трансгендером в должности сенатора штата, а еще раньше, в 2016 году, стала первой трансгендерной женщиной, выступившей на съезде национальной политической партии. Еще в начале своей карьеры в 2012 году она прошла стажировку в Белом доме под руководством президента Барака Обамы.

На этих выборах Макбрайд победила в праймериз среди демократов, что открыло ей путь в Палату представителей. Ее избирательный округ в Делавере традиционно поддерживает демократическую партию, так что победа здесь была важным, но ожидаемым шагом для ее политической карьеры.

Перед выборами в интервью Reuters она отметила, что больше сфокусирована на проблемах своих избирателей, чем на историческом аспекте ее кандидатуры.

"Когда ты первый, тебе часто приходится быть лучшей версией себя... Но все это не имеет значения, если я не выполняю своих обязанностей как лучший член Конгресса, которым могу быть для Делавера", — сказала она.

Помимо политических вопросов Макбрайд продолжает выступать за права ЛГБТ сообщества в США. По данным Reuters, в 2023 году законодатели в 37 штатах предложили 142 законопроекта, ограничивающих доступ трансгендерных людей к гендерно-ориентированному здравоохранению. Это в три раза больше, чем в прошлом году.

Макбрайд выросла в городе Уилмингтон, штат Делавер, и совершила каминг-аут в 2011 году. С этого времени она активно продвигает идеи инклюзивности и защиты прав разных меньшинств.