Историческая победа: первая трансгендерная сенаторка избрана в Палату представителей

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Черновалова Кристина
Сара Макбрайд, сенатор штата Делавер, вошла в историю как первый открытый трансгендер, избранный в Палату представителей США. Согласно прогнозам Edison Research, Макбрайд, ранее выигравшая праймериз, теперь будет официально представлять свой округ в Конгрессе.
Сара Макбрайд - первый трансгендер в Палате представителей США
Макбрайд, которой 34 года, добилась значительных успехов в политике еще до этой победы. В 2020 году она стала первым трансгендером в должности сенатора штата, а еще раньше, в 2016 году, стала первой трансгендерной женщиной, выступившей на съезде национальной политической партии. Еще в начале своей карьеры в 2012 году она прошла стажировку в Белом доме под руководством президента Барака Обамы.
На этих выборах Макбрайд победила в праймериз среди демократов, что открыло ей путь в Палату представителей. Ее избирательный округ в Делавере традиционно поддерживает демократическую партию, так что победа здесь была важным, но ожидаемым шагом для ее политической карьеры.
Перед выборами в интервью Reuters она отметила, что больше сфокусирована на проблемах своих избирателей, чем на историческом аспекте ее кандидатуры.
Помимо политических вопросов Макбрайд продолжает выступать за права ЛГБТ сообщества в США. По данным Reuters, в 2023 году законодатели в 37 штатах предложили 142 законопроекта, ограничивающих доступ трансгендерных людей к гендерно-ориентированному здравоохранению. Это в три раза больше, чем в прошлом году.
Макбрайд выросла в городе Уилмингтон, штат Делавер, и совершила каминг-аут в 2011 году. С этого времени она активно продвигает идеи инклюзивности и защиты прав разных меньшинств.
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