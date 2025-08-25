Истребители США экстренно перехватили третий за неделю самолет РФ возле Аляски

Истребители Североамериканского командования аэрокосмической обороны (NORAD) снова были подняты над Аляской после фиксации российского самолета в зоне идентификации противовоздушной обороны (ADIZ). Это уже третий подобный случай за последнюю неделю, сообщает ABC News со ссылкой на официальное заявление командования.

По информации NORAD, для сопровождения и идентификации российского разведывательного Ил-20 в воздух подняли самолет радиолокационного контроля E-3 Sentry, два истребителя F-16 и два заправщика KC-135.

Уточняется, что самолет РФ не нарушал воздушное пространство США или Канады, оставаясь в международном пространстве.

"Эта российская деятельность в зоне ADIZ на Аляске происходит регулярно и не рассматривается как угроза", — говорится в заявлении NORAD.

Подобные инциденты произошли и раньше: 20 и 21 августа американские F-16 уже совершали перехват российских самолетов в той же зоне.

В командовании подчеркнули, что Северная Америка имеет многоуровневую систему обороны, которая постоянно отслеживает ситуацию и при необходимости готова применять соответствующие меры реагирования.

