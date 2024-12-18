Истребители США перехватили у своей границы российские самолеты Ту-95

Во вторник, 17 декабря, российские военные самолеты были замечены в зоне идентификации противовоздушной обороны (ADIZ) Аляски, однако они не входили в воздушное пространство США или Канады.

Истребители США перехватили российские самолеты (фото из открытых источников)

Как сообщает Командование воздушно-космических сил Северной Америки (NORAD), подобная активность российских самолетов в зоне ADIZ не считается угрозой.

В заявлении отмечается, что российские самолеты действовали в международном воздушном пространстве, не нарушая суверенные границы США или Канады.

"Российская активность в зоне идентификации ПВО Аляски является регулярной и не рассматривается как угроза", — сообщили в NORAD.

Российская сторона подтвердила факт полетов. По их данным, вблизи Аляски совершали плановый полет стратегические ракетоносцы Ту-95МС.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Южная Корея поднимала в небо истребители из-за самолетов России и Китая . Пять китайских и шесть российских военных самолетов вошли в зону распознавания противовоздушной обороны Южной Кореи (KADIZ) над морями у восточного и южного побережья без предупреждения, что побудило Южную Корею отправить туда свои истребители.

По словам официального представителя Объединенного комитета начальников штабов (JCS), между 9:35 и 13:53 китайские и российские военные самолеты вошли в KADIZ последовательно над Восточным морем и водами у южного побережья. Сообщается, что китайские самолеты вошли в KADIZ у острова Иеодо у южного побережья и пролетели к северу над водами между Южной Кореей и Японией, тогда как российский самолет приблизился с северо-востока. Они встретились и пролетели бок о бок над водами к югу от самых восточных островков Токдо, прежде чем отступить. Самолеты, как сообщается, включая бомбардировщики и истребители, не нарушали воздушное пространство Южной Кореи, заявили официальные лица. Зона противовоздушной обороны не является территориальным воздушным пространством, а очерчена для вызова иностранных самолетов для идентификации, чтобы предотвратить случайные столкновения.

