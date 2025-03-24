logo

BTC/USD

87956.52

ETH/USD

2077.13

LTC/USD

93.71

USD/UAH

41.79

EUR/UAH

45.45

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Из Мексики в США везут контрабандой не фентанил, а повседневный продукт
commentss НОВОСТИ Все новости

Из Мексики в США везут контрабандой не фентанил, а повседневный продукт

На фоне острого кризиса в США с яйцами их начали нелегально завозить из Мексики

сегодня, 17:53
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

Соединенные Штаты испытывают острую проблему с яйцами. В Белом доме заявили, что все проблемы, якобы, из-за того, что предыдущая администрация Джо Байдена приказали истребить миллионы кур из-за подозрения на птичий грипп. Как следствие, теперь яйца в Соединенных Штатах в зависимости от штата стоят от 8 до 10 долларов в дюжину.

Из Мексики в США везут контрабандой не фентанил, а повседневный продукт

Контрабанда яиц

Как отметил экс-президент компании "Киевстра" Петр Чернышев, буквально вчера стало известно, что на границе между США и Мексикой в этом году пограничники конфисковали больше яиц, чем фентанила.

"Фентанил — это на секундочку смертельно опасный наркотик, от которого ежегодно в США умирает около 80 тысяч человек. И производят его преимущественно в Мексике. А вот десяток яиц в Мексике стоит 2 доллара. Кстати, все равно дороже, чем в Украине. И люди теперь там не наркотики покупают, а яйца и везут их контрабандой в Америку. Потому что в США странное законодательство – еду туда ввозить нельзя. Америка своей еде еще доверяет, а вот чужой — нет. Так что если найдут яйца — все, изымут", — говорит Чернышев.

По его словам, на проблему с яйцами обратил внимание лично Дональд Трамп, теперь в социальных сетях обещающий американцам снизить цены на них.

"Все это уже похоже на путинские обращения к народу, где он там обещает цены снижать, зарплаты поднимать… Такого от американских президентов раньше не было слышно. Уже представляю заголовки: "Война за омлет: яйца важнее нефти", — добавил Чернышев.

Он подчеркнул, что именно яйца стали новой американской проблемой. По его мнению, в этом какая-то абсурдная магия — страна, которая ежегодно выбрасывает миллиарды на войны, и вдруг спотыкается о яйца.

Похоже, добавляет эксперт, что именно яйца беспокоят сейчас Трампа больше, чем война в Украине.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что американцы начали есть яйца, которые раньше были кормом для животных.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/peter.chernyshov/posts/pfbid022iUaV8zzRmETb2iMsqJ6XRYBXGq2gt9DGF7g598GY2soLLtLE4oBsKivFAkWLcwRl
Теги:

Новости

Все новости