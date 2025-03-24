Из Мексики в США везут контрабандой не фентанил, а повседневный продукт

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Ткачик Олеся
Соединенные Штаты испытывают острую проблему с яйцами. В Белом доме заявили, что все проблемы, якобы, из-за того, что предыдущая администрация Джо Байдена приказали истребить миллионы кур из-за подозрения на птичий грипп. Как следствие, теперь яйца в Соединенных Штатах в зависимости от штата стоят от 8 до 10 долларов в дюжину.
Контрабанда яиц
Как отметил экс-президент компании "Киевстра" Петр Чернышев, буквально вчера стало известно, что на границе между США и Мексикой в этом году пограничники конфисковали больше яиц, чем фентанила.
По его словам, на проблему с яйцами обратил внимание лично Дональд Трамп, теперь в социальных сетях обещающий американцам снизить цены на них.
Он подчеркнул, что именно яйца стали новой американской проблемой. По его мнению, в этом какая-то абсурдная магия — страна, которая ежегодно выбрасывает миллиарды на войны, и вдруг спотыкается о яйца.
Похоже, добавляет эксперт, что именно яйца беспокоят сейчас Трампа больше, чем война в Украине.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что американцы начали есть яйца, которые раньше были кормом для животных.
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