Из Мексики в США везут контрабандой не фентанил, а повседневный продукт

Соединенные Штаты испытывают острую проблему с яйцами. В Белом доме заявили, что все проблемы, якобы, из-за того, что предыдущая администрация Джо Байдена приказали истребить миллионы кур из-за подозрения на птичий грипп. Как следствие, теперь яйца в Соединенных Штатах в зависимости от штата стоят от 8 до 10 долларов в дюжину.

Контрабанда яиц

Как отметил экс-президент компании "Киевстра" Петр Чернышев, буквально вчера стало известно, что на границе между США и Мексикой в этом году пограничники конфисковали больше яиц, чем фентанила.

"Фентанил — это на секундочку смертельно опасный наркотик, от которого ежегодно в США умирает около 80 тысяч человек. И производят его преимущественно в Мексике. А вот десяток яиц в Мексике стоит 2 доллара. Кстати, все равно дороже, чем в Украине. И люди теперь там не наркотики покупают, а яйца и везут их контрабандой в Америку. Потому что в США странное законодательство – еду туда ввозить нельзя. Америка своей еде еще доверяет, а вот чужой — нет. Так что если найдут яйца — все, изымут", — говорит Чернышев.

По его словам, на проблему с яйцами обратил внимание лично Дональд Трамп, теперь в социальных сетях обещающий американцам снизить цены на них.

"Все это уже похоже на путинские обращения к народу, где он там обещает цены снижать, зарплаты поднимать… Такого от американских президентов раньше не было слышно. Уже представляю заголовки: "Война за омлет: яйца важнее нефти", — добавил Чернышев.

Он подчеркнул, что именно яйца стали новой американской проблемой. По его мнению, в этом какая-то абсурдная магия — страна, которая ежегодно выбрасывает миллиарды на войны, и вдруг спотыкается о яйца.

Похоже, добавляет эксперт, что именно яйца беспокоят сейчас Трампа больше, чем война в Украине.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что американцы начали есть яйца, которые раньше были кормом для животных.



