Из США в Гондурас депортировали двухлетнюю американку: детали громкого скандала

Двухлетнюю девочку, родившуюся в 2023 году в Новом Орлеане депортировали вместе с матерью, несмотря на то, что она гражданка США Семья подала иск, а судья уже назначил слушание, чтобы развеять "серьезные подозрения", что правительство выслало американскую гражданку без надлежащей юридической процедуры.

Депортация из США

Мать и старшая сестра девочки, которые родом из Гондураса, задержали во время планового визита в офис Миграционной и таможенной службы США (ICE) в Новом Орлеане Женщина проживала в городе с момента прибытия в США и родила там младшую дочь.

Впрочем, в прошлый вторник всю семью депортировали в Гондурас. Как сообщает Politico, отцу ребенка отказали в возможности провести содержательный телефонный разговор с женой.

Слушание по делу назначено на пятницу, 16 мая. Федеральный судья Терри Доти, назначенный Дональдом Трампом, должен рассмотреть утверждение правительства о том, что мать вроде бы сама попросила депортировать с собой и младшую дочь настаивает: если это действительно так, то депортация была.

Впрочем, в судебном представлении содержится только рукописная записка на испанском языке, в которой мать якобы подтвердила свое согласие. Юридические команды пока проверяют подлинность документа.

Тем временем отец ребенка отчаянно борется за возвращение жены и двух дочерей домой в Новый Орлеан — город, в прошлом году проголосовавший за Демократическую партию, в отличие от поддержавшей Трампа сельской Луизианы.

Дело усложняет и то, что юристы продолжают добиваться предоставления отцу возможности провести полноценный разговор с матерью девочки.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что США выбросили из страны мужа и жену, даже не дав им попрощаться с детьми.



