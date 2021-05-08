Из-за кибератаки остановлен крупнейший газопровод в США

Американская компания Colonial Pipeline работает над восстановлением работы после кибератаки, которая заставила ее перевести свои системы в автономный режим, угрожая поставкам нефтепродуктов на заправочные станции в крупных городах восточного побережья США. Об этом пишет Bloomberg.



Хакеры остановили крупнейший газопровод в США

The Washington Post сообщила, что к атаке были причастны вымогатели, ссылаясь на двух американских чиновников, которых она не идентифицировала. Было неясно, была ли атака осуществлена иностранными правительственными хакерами или преступной группой из США, рассказали чиновники.

При атаках вымогателей хакеры обычно шифруют компьютерные файлы организации, а затем требуют выкуп, чтобы разблокировать данные.

Компания Colonial, управляющая крупнейшей в США системой трубопроводов бензина и дизельного топлива, наняла стороннюю фирму по кибербезопасности для расследования и связалась с правоохранительными органами и другими федеральными агентствами. Она пытается свести к минимуму сбои в работе клиентов, говорится в заявлении компании.

Чиновники Федерального бюро расследований, Министерства юстиции, а также Агентства кибербезопасности и инфраструктурной безопасности Министерства внутренней безопасности США не сразу ответили на запросы о комментариях.

Хакерские угрозы критической инфраструктуре росли, что побудило Белый дом отреагировать планом повышения безопасности коммунальных служб и их поставщиков.

Первый этап этих усилий будет направлен на устранение дыр в системе безопасности в электросетях, а затем перейдет к другим секторам, включая газопроводы и водоканалы страны.

Трубопроводы играют центральную роль во многих частях экономики США. Колониальная артерия может транспортировать 2,5 миллиона баррелей нефтепродуктов в день с побережья Мексиканского залива в Линден, штат Нью-Джерси. Он поставляет бензин, дизельное и реактивное топливо дистрибьюторам топлива и аэропортам от Хьюстона до Нью-Йорка.

Ранее "Комментарии" писали, что группа восточноевропейских киберпреступников, половину из которых составляют граждане Российской Федерации, признали себя виновными в хакерских атаках на американские финансовые учреждения и физических лиц Соединенных Штатов.

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