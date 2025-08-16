logo

Изгой поразительно вышел из изоляции: Рolitico о встрече Трампа и Путина на Аляске

Украина и Европа затаили дыхание в начале саммита Трампа и Путина на Аляске.

16 августа 2025, 01:05
Лиля Воробьева

Президент США Дональд Трамп торжественно встретил российского диктатора Владимира Путина на Аляске. На взлетной полосе для него разостлали красную дорожку, состоялся военный пролет, обмен дружескими рукопожатиями и короткая поездка в президентском лимузине Трампа.

Изгой поразительно вышел из изоляции: Рolitico о встрече Трампа и Путина на Аляске

Дональд Трамп и Владимир Путин (фото из открытых источников)

Как сообщает американское издание Politico, это был поразительный прием для Путина, который с момента вторжения в Украину в 2022 году находился в статусе глобального изгоя.

Кадры улыбающегося Путина, уезжающего в лимузине Трампа, могут вызвать беспокойство в Украине и Европе. Там лидеры призвали Трампа занять более жесткую позицию по отношению к российскому диктатору, которого подозревают в стремлении выиграть время для возобновления отношений с Трампом, не намереваясь прекращать войну.

Частный разговор без помощников в салоне лимузина прошел вскоре после заявления Белого дома о том, что встречи пройдут в присутствии главных советников обеих сторон.

Журналисты заметили, что на фоне, где потенциально может состояться совместная пресс-конференция лидеров, размещена надпись "Стремясь к миру". Это, по их мнению, свидетельствует о желании Трампа подать переговоры как успешные.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Трамп и Путин встретились на Аляске . Президент США Дональд Трамп и российский диктатор встретились в Анкоридже, Аляска, чтобы провести переговоры, главной темой которых станет война в Украине.

Лидеры поздоровались на красной дорожке в аэропорту, пожали руки. Пожав друг другу руки, они ненадолго остановились, позируя для фотографов (журналисты выкрикивали им вопросы, но они не стали отвечать). После этого Путин сел в "Кадиллак" Трампа — хотя из Москвы для него привезли "Аурус". Лидеры двух стран направились к месту переговоров в одной машине.



Источник: https://www.politico.com/news/2025/08/15/putin-trump-alaska-ukraine-00512232
