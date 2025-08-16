Изгой поразительно вышел из изоляции: Рolitico о встрече Трампа и Путина на Аляске

Президент США Дональд Трамп торжественно встретил российского диктатора Владимира Путина на Аляске. На взлетной полосе для него разостлали красную дорожку, состоялся военный пролет, обмен дружескими рукопожатиями и короткая поездка в президентском лимузине Трампа.

Как сообщает американское издание Politico, это был поразительный прием для Путина, который с момента вторжения в Украину в 2022 году находился в статусе глобального изгоя.

Кадры улыбающегося Путина, уезжающего в лимузине Трампа, могут вызвать беспокойство в Украине и Европе. Там лидеры призвали Трампа занять более жесткую позицию по отношению к российскому диктатору, которого подозревают в стремлении выиграть время для возобновления отношений с Трампом, не намереваясь прекращать войну.

Частный разговор без помощников в салоне лимузина прошел вскоре после заявления Белого дома о том, что встречи пройдут в присутствии главных советников обеих сторон.

Журналисты заметили, что на фоне, где потенциально может состояться совместная пресс-конференция лидеров, размещена надпись "Стремясь к миру". Это, по их мнению, свидетельствует о желании Трампа подать переговоры как успешные.

