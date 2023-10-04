Изменилась ли позиция американцев по поддержке Украины: WP раскрал детали

Как свидетельствует исследование, проведенное Чикагским советом по глобальным делам в середине сентября, двухпартийная поддержка военной помощи США Украине несколько снизилась. В то же время большинство американцев по-прежнему считают правильным решением отправлять Киеву дополнительное оружие и необходимые вещи. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "The Washington Post", ссылаясь на опрос Чикагского совета.

Украина - США. Фото из открытых источников

Журналисты отмечают, исследование показало, что 63% взрослого населения США поддерживают предоставление дополнительного оружия и военных поставок украинскому правительству. Это сопоставимо с 65% в ноябре прошлого года, но меньше, чем 72% в июле 2022 года.

В то же время среди республиканцев поддержка сейчас на уровне 50%, что на 18 процентных пунктов меньше, чем в июле 2022 года. Поддержка демократов составляет 77%. Она почти не изменившись с 79% летом 2022 года.

В ходе опроса также проверялись мнения по двум гипотетическим сценариям, связанным с НАТО: российское вторжение в Германию и российское вторжение в Латвию или Литву. Так, 64 процента американцев заявили, что они предпочли бы отправку американских войск, если бы Россия вторглась в Германию, а 57 процентов заявили то же самое, если бы Россия вторглась в Латвию и Литву.

Демократы примерно одинаково поддерживают защиту Германии и ее союзников в Прибалтике, в то время как республиканцы гораздо больше поддерживают защиту такой страны, как Германия (64 процента), чем такой, как Латвия, Литва или Эстония (48 процентов).

Опрос Чикагского совета выявил неоднозначную поддержку идеи помощи Украине на неопределенный срок. Так, 49 процентов согласились, что "Соединенным Штатам следует убедить Украину заключить мир как можно скорее, чтобы избежать последствий для американских домохозяйств, даже если это означает, что Украина потеряет часть территории". Аналогичная часть (47 процентов) заявила, что Соединенные Штаты должны поддерживать Украину столько, сколько потребуется, даже если в результате американцам придется платить более высокие цены на бензин и продукты питания.



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