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Изменился ли Трамп: о чем свидетельствует его инаугурационная речь

Во время речи Трамп занимался самолюбованием

сегодня, 22:43
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Марьян Ощановский

Первая речь Дональда Трампа на посту президента США свидетельствует о том, что он не изменился, считает журналист-международник Юрий Физер.

Изменился ли Трамп: о чем свидетельствует его инаугурационная речь

Трамп официально стал президентом США. Фото из открытых источников

"Я много прочитал книг о Трампе. Эта его речь еще раз доказала, что Трамп является Трампом, он не меняется. Он начинал очень красиво. Но завершилось это так, как он обычно завершает. Где-то после половины речи было: какой я величайший президент и какую величайшую страну я сделаю", — сказал Юрий Физер.

По словам эксперта, речь Дональда Трампа была направлена на его электорат – республиканцев, евангелистов и христиан. В то же время, отметил он, президент США хотел достучаться до отдельных демократов.

Эксперт отметил, что в 2017 году во время первой инаугурационной речи Дональд Трамп выступал 16 минут, тогда как в этот раз – пол часа.

"Это было любование собой", — добавил журналист-международник.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский часто описывает Дональда Трампа как сильного человека, чем пытается понравиться новому президенту США. "Зеленский должен хотя бы попытаться привлечь Трампа на сторону Украины, чтобы обеспечить наилучший возможный результат для Украины, в огромной степени зависящей от американской поддержки. Зеленский столкнулся с выбором: льстить Трампу или быть вынужденным капитулировать перед Путиным. Лесть — это небольшая цена за лучший результат ", — подчеркнула Джоанна Хоса.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что война РФ против Украины могла закончиться в конце 2022 года, пишет издание New York Times. По информации издания, в конце 2022 года председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли предложил Украине извлечь выгоду из завоеваний на поле боя и пойти на мирные переговоры с РФ. "Блинкен настоял, чтобы борьба продолжалась. Главный дипломат США часто выступал против менее решительных чиновников Пентагона в пользу отправки мощного американского оружия в Украину", — пишет NYT.



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Источник: https://www.youtube.com/@EspresoTv/videos
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