Изменится ли стратегия США после выборов президента: чего ожидать Украине

Украинцы часто критикуют Дональда Трампа и его окружение, зато более благосклонно относятся к позиции демократов.

Штаты готовятся к президентским выборам. Фото из открытых источников

"В этом нет ничего удивительного, поскольку Трамп и многие республиканцы делают заявления, которые украинцам неприятно слышать. Представители Демократической партии США в большинстве своем озвучивают приятные для украинцев заявления, но делают неприятные вещи", — отметил политолог Петр Олещук.

По словам политолога, американские демократы на словах очень активно поддерживают Украину, однако когда дело доходит до конкретики, приходится констатировать не слишком приятные вещи.

"Как мы знаем, США финансируют Украину через разные программы. Одна из таких – программа президентского изъятия, когда решением президента США вооружение берется из составов Пентагона и очень быстро может быть доставлено в Украину. Так вот, выяснилось, что в рамках этой программы Белый дом не освоил более $6 млрд. И это при том, что ВСУ остро нуждаются в дополнительном оружии", — рассказал он.

Эксперт отметил, что когда демократы говорят правильные слова, а республиканцы – неправильные, это еще не означает, что они исповедуют разные подходы к российско-украинской войне.

" На самом деле не существует глубинного отличия между позициями Демократической и Республиканской партий США. И демократы, и республиканцы хотят заморозить войну в Украине, боятся распада России и не знают, что будет в случае крушения путинского режима. И те, и другие хотят, чтобы Россия продолжала существовать, но при этом не слишком расширялась благодаря решительному сопротивлению украинцев. Собственно говоря, к этому и сводятся стратегии демократов и республиканцев ", – резюмировал политолог.