Израиль подписал соглашение о закупке американской оборонной техники на 3,1 миллиарда долларов

Израиль подписал соглашение с Соединенными Штатами о покупке 12 вертолетов Lockheed Martin CH-53K и двух самолетов-заправщиков Boeing KC-46. Министерство сделало такое заявление в пятницу, 31 декабря, оценивая общую цену около 3,1 миллиарда долларов. Об этом сообщает Reuters.

Фотография вертолета CH-53 на стенде компании Sikorsky - Reuters

Соглашение, подписанное в четверг, 30 декабря, является частью модернизации военно-воздушных сил Израиля и включает в себя возможность приобретения шести дополнительных вертолетов, говорится в заявлении министерства.

В заявлении говорится, что первые вертолеты должны прибыть в Израиль в 2026 году. Бригадный генерал Шимон Ценципер, начальник материально-технического обеспечения ВВС, сообщил Армейскому радио Израиля в четверг, 30 декабря, что находившиеся на заказе самолеты-заправщики будут доставлены не ранее 2025 года.

Ценципер сказал, что Израиль пытался перенести поставку KC-46 и в конце концов хотел получить четыре из них.

Израильские СМИ предполагают, что самолеты-заправщики могут иметь решающее значение для нанесения авиаудара по ядерным объектам Ирана. По словам Ценципера, нынешних заправочных возможностей ВВС достаточно для выполнения задач.

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