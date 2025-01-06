Известная художница уволилась из-за карикатуры на Трампа

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Slava Kot
Лауреат Пулитцеровской премии карикатурист Энн Телнес решила уволиться из газеты Washington Post после того, как редактор отклонил ее эскиз. На рисунке был изображен владелец газеты Джефф Безос и другие руководители, которые кланяются избранному президенту США Дональду Трампу.
Дональд Трамп. Фото из открытых источников
Энн Телнес, проработавшая более 15 лет в Washington Post написала публикацию на Substack, где объяснила свое решение уволиться из известного СМИ.
Карикатурист указывает, что раньше были случаи, когда эскизы карикатур отклонялись или обсуждалось внесение правок. Однако, на этот раз это впервые произошло, что рисунок отбросили "по мнению, присущему комментарию к карикатуре". По словам Телнес, "это меняет ситуацию… и опасно для свободной прессы".
Карикатура на Трампа от Энн Телнес
На карикатуре изображены миллиардер и владелец Washington Post Джефф Безос, основатель Meta Марк Цукерберг, руководитель OpenAI Сэм Альтман, которые стоят на коленях и протягивают мешки с деньгами к статуе Трампа. Рядом с ними стоит владелец газеты Los Angeles Times Патрик Сун-Шионг с помадой в руке и склоненный Мики Маус.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, как бы ританская газета The Times посмеялась над президентом Зеленским в карикатуре.
Также "Комментарии" писали о том, чего должна опасаться Украина от президентства Трампа.
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