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Главная Новости Мир США Известная художница уволилась из-за карикатуры на Трампа
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Известная художница уволилась из-за карикатуры на Трампа

Энн Телнес уволилась из Washington Post из-за рисунка с Дональдом Трампом.

сегодня, 12:30
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Автор:
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Slava Kot

Лауреат Пулитцеровской премии карикатурист Энн Телнес решила уволиться из газеты Washington Post после того, как редактор отклонил ее эскиз. На рисунке был изображен владелец газеты Джефф Безос и другие руководители, которые кланяются избранному президенту США Дональду Трампу.

Известная художница уволилась из-за карикатуры на Трампа

Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Энн Телнес, проработавшая более 15 лет в Washington Post написала публикацию на Substack, где объяснила свое решение уволиться из известного СМИ.

"У меня были редакторские отзывы и продуктивные разговоры — и некоторые разногласия — по поводу карикатур, которые я подавала для публикации, но за все это время ни разу, ни одной карикатуры не было убито из-за того, у кого или во что я решила попасть своим пером. До сих пор", — написала Телнесс.

Карикатурист указывает, что раньше были случаи, когда эскизы карикатур отклонялись или обсуждалось внесение правок. Однако, на этот раз это впервые произошло, что рисунок отбросили "по мнению, присущему комментарию к карикатуре". По словам Телнес, "это меняет ситуацию… и опасно для свободной прессы".

Известная художница уволилась из-за карикатуры на Трампа - фото 2

Карикатура на Трампа от Энн Телнес

На карикатуре изображены миллиардер и владелец Washington Post Джефф Безос, основатель Meta Марк Цукерберг, руководитель OpenAI Сэм Альтман, которые стоят на коленях и протягивают мешки с деньгами к статуе Трампа. Рядом с ними стоит владелец газеты Los Angeles Times Патрик Сун-Шионг с помадой в руке и склоненный Мики Маус.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, как бы ританская газета The Times посмеялась над президентом Зеленским в карикатуре.

Также "Комментарии" писали о том, чего должна опасаться Украина от президентства Трампа.



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