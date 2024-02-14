Известная конгрессменка с украинскими корнями воткнула нож в спину Украине

Конгрессвумен от Республиканской партии Виктория Спартц сообщила, что не будет голосовать за законопроект о выделении 60 млрд долл., в котором предусмотрена помощь Украине. При этом политик раскритиковала законопроект и назвала его "фондом для хищения денег".

Виктория Спартц

Вместе с тем Спартц признала, что сам законопроект она не читала, однако считает, что США должны предоставлять Украине больше оружия, а не денег. Также, по ее мнению, следует усилить меры подотчетности.

Кроме того, когресменка прокомментировала слова экс-президента Дональда Трампа о том, что он поощрял бы Россию напасть на одну из стран НАТО, если она недостаточно вкладывает средства в оборонный фонд. Спартц отметила, что российский диктатор Владимир Путин и так "делает все, что хочет", однако добавила, что Соединенные Штаты должны быть с ним "суровее".

В завершение Спартц добавила, что США должны предоставлять больше оружия непосредственно Украине, вместо гуманитарной помощи.

Напомним, "Комментарии" сообщали, что Виктория Спартц была избрана конгрессменом от штата Индиана.

Также портал "Комментарии" рассказывал, что член Палаты представителей США Виктория Спартц считает, что в близком окружении президента Зеленского может быть человек, который может подыгрывать России. Она выступила с резким заявлением по поводу главы Офиса президента Андрея Ермака. Чиновница заявила, что президент Украины Владимир Зеленский "должен решить проблему" Андрея Ермака и призвала МИД Украины принять во внимание ее заявления. Представительница Палаты представителей США отметила, что ее заявления – это не эмоции и президент Зеленский прилагает большие усилия на то, чтобы иметь международную поддержку в борьбе с коварным врагом, глава украинского государства тратит много времени и сил, чтобы отстоять суверенитет Украины, но у него остается нерешенной внутренняя проблема – это глава его офиса – Андрей Ермак.





