logo

BTC/USD

43095.78

ETH/USD

3289.39

LTC/USD

144.57

USD/UAH

28.05

EUR/UAH

32.09

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Известному рэперу Канье Уэсту грозит тюремный срок: что известно
commentss НОВОСТИ Все новости

Известному рэперу Канье Уэсту грозит тюремный срок: что известно

Рэпер Канье Уэст якобы нанес своему поклоннику несколько ударов

сегодня, 18:10
Автор:

Денис Подставной
Поделитесь публикацией:








Известный на весь мир американский рэп-исполнитель Канье Уэст подозревается в причинении телесных повреждений фанату. Об этом пишет издание TMZ. 

Известному рэперу Канье Уэсту грозит тюремный срок: что известно

Канье Уэст. Фото из открытых источников

Происшествие случилось ночью 13 января в городе Лос-Анджелес (штат Калифорния). Как указывается в материале, рэпер якобы нанес своему поклоннику удары в область головы и шеи. После этого пострадавший упал и ударился об асфальт. Перед этим Уэст просил не фотографировать его. 

В распоряжении издания оказалось видео, на котором можно услышать, как после произошедшего музыкант кричит на женщину, успокаивающую его. Как пишут журналисты, ею является родственница Уэста. 

Предполагаемый пострадавший прошел обследование в отделении неотложной помощи.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства инцидента. Начато расследования. Если вину рэпера докажут, то ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести месяцев. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что индийский миллиардер выделил колоссальные деньги для защиты климата. Основная часть этих денег — около 67,7 миллиарда долларов — уйдет на новую электростанцию и водородную систему, сообщает компания в заявлении на фондовой бирже. Reliance планирует осуществить масштабные инвестиции в течение 10-15 лет и начала поиск земли для объекта мощностью 100 гигаватт.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что робот-аватар посещает школу вместо больного мальчика. Школьник не может посещать уроки, поскольку имеет тяжелое заболевание легких. Стало известно, как работает технология


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.tmz.com/2022/01/13/kanye-west-alleged-punch-video-fan-autograph-seeker-cops-battery/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!