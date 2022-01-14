Известному рэперу Канье Уэсту грозит тюремный срок: что известно



















Известный на весь мир американский рэп-исполнитель Канье Уэст подозревается в причинении телесных повреждений фанату. Об этом пишет издание TMZ.

Канье Уэст. Фото из открытых источников

Происшествие случилось ночью 13 января в городе Лос-Анджелес (штат Калифорния). Как указывается в материале, рэпер якобы нанес своему поклоннику удары в область головы и шеи. После этого пострадавший упал и ударился об асфальт. Перед этим Уэст просил не фотографировать его.

В распоряжении издания оказалось видео, на котором можно услышать, как после произошедшего музыкант кричит на женщину, успокаивающую его. Как пишут журналисты, ею является родственница Уэста.

Предполагаемый пострадавший прошел обследование в отделении неотложной помощи.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства инцидента. Начато расследования. Если вину рэпера докажут, то ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести месяцев.

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