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Известные личности продолжают отказываться от соцсети Илона Маска

Соцсеть Х продолжают покидать известные подписчики

сегодня, 10:16
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Недилько Ксения

Соцсеть миллиардера Илона Маска Х (быв. Twitter) оставили вице-премьер Испании Йоланда Диас и министры культуры и молодежи. Об этом сообщили в Центре стратегической коммуникации и информационной безопасности.

Известные личности продолжают отказываться от соцсети Илона Маска

Илон Маск

Диас объяснила свое решение, в частности, непристойным поведением Илона Маска на инаугурации президента США Дональда Трампа.

"Не собираюсь быть частью соцсети, базирующейся на алгоритмах для продвижения ксенофобских идей, против прав человека и содействия крайним правым в мире, — сказала она в интервью RTVE.

Министры культуры и молодежи Эрнест Уртасун и Сира Рего разделяют позицию Диаса и переходят к соцсети Bluesky.

Напомним, 20 января сеть Х покинули более 80 французских общественных организаций. Также ранее от аккаунтов в Х отказались в мэрии Парижа, Минобороны Германии и бельгийской газете De Morgen .

Портал "Комментарии" писал , что Илон Маск объявил, что Vine — платформа короткого видео — снова заработала в его социальной сети X. Эта новость произошла после продолжающегося запрета TikTok в США, что дало Маску прекрасное время, чтобы прийти и удовлетворить определенную потребность в программах для короткого видео. Об этом пишет Neowin.

Если вы не помните, Vine была платформой, которая получила преданных поклонников в течение восьми лет, прежде чем внезапно прекратила работу. Он содержал шестисекундные видео, побуждающие пользователей быть креативными. Решение Маска возродить Vine – смелый шаг, поскольку на рынке короткометражного видео доминируют TikTok и Instagram. Ранее Илон Маск поделился своим видением X — "программы для всего", которая будет включать в себя самый широкий набор сервисов, от обмена сообщениями и платежей до обмена видео и развлечений.



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