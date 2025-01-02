Известный американский дипломат объяснил, что действительно защитит Украину от агрессии РФ

Бывший спецпредставитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер заявил, что Украина должна активно настаивать на скорейшем вступлении в НАТО. В интервью LIGA.net он подчеркнул, что членство в Альянсе является единственным эффективным средством для прекращения российской агрессии.

Курт Волкер (фото из открытых источников)

Волкер подчеркнул, что Украина должна добиваться немедленного вступления. По его мнению, это должно произойти сразу после прекращения боевых действий.

"Мы слышим постоянные разговоры о том, когда и как привести Украину в НАТО. Я думаю все знают, что это единственное, что Путин уважает. Он уже убедился, что заверения типа Будапештского меморандума не работают, их не воспринимают серьезно", — отметил Волкер.

По мнению дипломата, сроки должны быть максимально короткими. "Я считаю, что мы должны сказать, как только будет прекращение огня, как только будет прекращение боевых действий — мы должны потом привести Украину в НАТО. Это необходимо для того, чтобы предотвратить новую агрессию", — добавил он.

Он также прокомментировал заявление Кита Келлога, избранного будущим специальным представителем новоизбранного президента США Дональда Трампа по вопросам Украины и России. Келлог утверждает, что Трамп может завершить войну в Украине через несколько месяцев. Волкер считает, что это может быть, беря во внимание ухудшение экономического положения России. В частности, страна сталкивается с инфляцией, превышающей 30%, процентными ставками более 21%, дефицитом бюджета, рабочей силой и уменьшением резервов.

Он отметил: "Я думаю, что это реалистично. Основная причина, почему я считаю это реалистичным, потому что Путин знает, что его экономика в очень плохом состоянии. У них инфляция более 30%, процентные ставки превышают 21%, у них дефицит рабочей силы, у них дефицит государственного бюджета. И они сжигают резервы. Их будет еще меньше денег в обращении. Им трудно пополнять свою армию… Путин это знает, но пытается сейчас выглядеть крутым, чтобы подготовиться к будущему урегулированию... Поэтому я оптимистично настроен, что это произойдет в 2025 году".

В то же время Волкер указывает на решимость Трампа закончить войну в ближайшее время. Он считает, что Трамп будет обеспечивать военную поддержку Украине, хотя, по всей вероятности, это будет в форме кредитов для закупки вооружения. По его словам, украинская сторона сможет получать кредиты для приобретения американского оружия, а не будет получать его безвозмездно.

"Что касается помощи и вооружения для Украины в будущем, то все указывает на то, что президент Трамп будет продолжать оказывать военную поддержку Украине. Но, вероятно, в форме кредитов Украине. Украинцы смогут одалживать деньги и покупать американское оружие, а не получать помощь от налогоплательщиков" , – отметил Волкер.

Он добавил, что Трамп придерживается концепции "мир через силу".

"Это указывает на то, что он понимает, что Путин понимает только силу. И потому Трамп должен продолжать демонстрировать силу и обеспечить позицию силы для Украины, чтобы убедить Путина прекратить войну… Нужно создать факты, с которыми ему придется иметь дело, и которые убедят" , что Россия не сможет успешно продолжать войну.

В то же время дипломат подчеркнул, что Трамп стремится избегать демонизации Путина. Он считает, что такой подход оставит для российского президента возможность "сохранить лицо" в глазах своего окружения.

"Он хочет оставить открытой возможность для Путина уйти и не потерять окончательно лицо в глазах своего собственного режима. Поэтому, я думаю, он пытается не демонизировать Путина. Вместе с тем, я считаю, он будет принимать такие меры, которые позволят Украине занять сильную позицию". Я бы сказал, что речь идет как о военной помощи Украине, так и о санкциях против российского энергетического сектора", — подытожил Волкер.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Киев могут заставить отказаться от возвращения оккупированных территорий . Украину могут заставить удержаться от попыток вернуть оккупированные Россией территории военным путем, заявил бывший специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер.