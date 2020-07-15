Известный рэпер отказался принимать участие в выборах президента США

Канье Уэст передумал баллотироваться в президенты США. Об этом сообщает член предвыборной кампании рэпера Стив Крамер в беседе с журналистами New York Magazine.

По словам Крамера, он был нанят, чтобы помочь Уэсту войти в предвыборный бюллетень в отдельных штатах, в частности, во Флориде и Южной Каролине.

"У нас была поддержка населения, люди нам верили и хотели видеть Уэста президентом, но он передумал через две недели", - сказал Крамер.

Также Стив Крамер попытался объяснить, почему так случилось.

"Я не могу сказать ничего плохого о нем. У каждого свои мысли и ход суждений, нужно ли идти в президенты или нет. Все новички, которые впервые баллотируются на пост президента, через это проходят. Поверьте, это не так и просто", - резюмировал представитель команды.

Ранее "Комментарии" сообщали, что Канье Уэст представил очень необычные кроссовки. В пресс-службе бренда рассказали, что дизайнер Канье Уэст разработал новую модель в сотрудничестве с другим дизайнером Стивеном Смитом. Однако многие пользователи интернета и социальных сетей не оценили по достоинству модель Yeezy 451, а вместо этого сравнили кроссовки с хинкали, японскими пельменями и другими мучными кулинарными изделиями.

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