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Главная Новости Мир США Известный рэпер отказался принимать участие в выборах президента США
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Известный рэпер отказался принимать участие в выборах президента США

Не прошло и двух недель, а Канье Уэст отказался

сегодня, 10:39
Автор:

Владимир Лавский
Известный рэпер отказался принимать участие в выборах президента США

Канье Уэст передумал баллотироваться в президенты США. Об этом сообщает член предвыборной кампании рэпера Стив Крамер в беседе с журналистами New York Magazine.

По словам Крамера, он был нанят, чтобы помочь Уэсту войти в предвыборный бюллетень в отдельных штатах, в частности, во Флориде и Южной Каролине. 

"У нас была поддержка населения, люди нам верили и хотели видеть Уэста президентом, но он передумал через две недели", - сказал Крамер. 

Также Стив Крамер попытался объяснить, почему так случилось.

"Я не могу сказать ничего плохого о нем. У каждого свои мысли и ход суждений, нужно ли идти в президенты или нет. Все новички, которые впервые баллотируются на пост президента, через это проходят. Поверьте, это не так и просто", - резюмировал представитель команды. 

Ранее "Комментарии" сообщали, что Канье Уэст представил очень необычные кроссовки. В пресс-службе бренда рассказали, что дизайнер Канье Уэст разработал новую модель в сотрудничестве с другим дизайнером Стивеном Смитом. Однако многие пользователи интернета и социальных сетей не оценили по достоинству модель Yeezy 451, а вместо этого сравнили кроссовки с хинкали, японскими пельменями и другими мучными кулинарными изделиями.


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