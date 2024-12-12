Известный российский комик-актер публично высмеял Лайму Вайкуле

Российский ведущий Оскар Кучера, активно поддерживающий вторжение России в Украину, высказался негативно о латвийской певице Лайме Вайкуле, известной своей публичной критикой российской агрессии.

Оскар Кучера (фото из открытых источников)

После осуждения войны Вайкуле покинула Россию и переехала в Латвию. Кучера, в типичной для кремлевских пропагандистов манере, отреагировал на новость об отмене концертов певицы в Германии.

В своем комментарии он пренебрежительно заявил, что в Европе творчество Вайкуле якобы "никому не нужно". Ведущий добавил:

"Все закономерно. Никому этот прогнивший лайм не нужен. Это она в своих фантазиях мировая звезда, а в сущности... ну вы поняли!", сказал он.

Такая реакция Кучеры вполне ясна, ведь певица неоднократно выражала солидарность с Украиной и решительно выступала против российской агрессии.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Лайма Вайкуле удивила поступком на концерте. Известная латвийская певица Лайма Вайкуле, которая с начала полномасштабной войны осуждает агрессию РФ, спела песню на украинском языке за границей.

На одном из своих концертов артистка неожиданно исполнила новую композицию на украинском языке. Точное место выступления неизвестно, однако видео быстро распространилось в российских СМИ, что вызвало негодование среди россиян. Представители страны-агрессора начали активно писать хейтерские комментарии под видео и травить Вайкуле за ее выбор петь по-украински.

Также Лайма Вайкуле назвала россиян идиотами из-за незаинтересованности в политических делах. Популярная певица Лайма Вайкуле, которая поддерживает Украину и осуждает агрессию России, рассказала, что россияне объясняли ей свою позицию тем, что они "дети советского времени" и не разбираются в политике. Вайкуле заявила, что в Греции таких людей называли идиотами, потому что они не интересовались политикой.

