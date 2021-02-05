Johnson & Johnson подала заявку на регистрацию вакцины от COVID-19 в США

Корпорация Johnson & Johnson подала заявку на регистрацию вакцины от коронавируса в регулятор США.

Вакцина. Фото: rbc.ua

Как пишет Politico, поставки готовы начать сразу же после того, как получат разрешение.

"После получения разрешения на нашу исследовательскую вакцину COVID-19 для экстренного использования мы готовы начать поставки", — сказал главный научный сотрудник J&J Пол Стоффельс.

Компания отмечает, что указанная информация свидетельствует о том, что вакцина соответствует необходимым требованиям. Johnson & Johnson сообщила в конце января, что ее однокомпонентная вакцина показала эффективность в 72% в США и 66% в целом для предотвращения среднего и тяжелого течения COVID-19 через 28 дней после вакцинации. В конце января Johnson & Johnson представила данные о третьей фазе испытаний своей вакцины в США и за их пределами.

Напомним, после 10 февраля в Украине заработает сайт, на котором можно будет записаться на вакцинацию от коронавируса. Новость, ссылаясь на слова главного санитарного врача Виктора Ляшко, разместил Telegram-канал "Коронавирус в регионах".

Кроме того, как утверждает главный санврач, украинцы не должны иметь проблем по вакцинации даже при отсутствии подписанных договоров с семейным врачом. Как только это станет возможно, на территории запустят специальную коммуникационную кампанию. По ее сообщениям можно будет выяснить, где и когда будет проводиться вакцинация. Между тем, "Комментарии" подробно исследовали, сколько финансов Украины потратит на информационный ресурс о массовой вакцинации.

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