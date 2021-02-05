logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 05.02.2021

BTC/USD

36801.56

ETH/USD

1610.66

LTC/USD

146.27

НБУ 05.02.2021

USD/UAH

28.05

EUR/UAH

33.75

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Мир США Johnson & Johnson подала заявку на регистрацию вакцины от COVID-19 в США
commentss НОВОСТИ Все новости

Johnson & Johnson подала заявку на регистрацию вакцины от COVID-19 в США

В конце января Johnson & Johnson представила данные о третьей фазе испытаний своей вакцины в США и за их пределами

сегодня, 03:25
Автор:

Ольга Чародий

 Корпорация Johnson & Johnson подала заявку на регистрацию вакцины от коронавируса в регулятор США.

Johnson & Johnson подала заявку на регистрацию вакцины от COVID-19 в США

Вакцина. Фото: rbc.ua

Как пишет Politico, поставки готовы начать сразу же после того, как получат разрешение.

"После получения разрешения на нашу исследовательскую вакцину COVID-19 для экстренного использования мы готовы начать поставки", — сказал главный научный сотрудник J&J Пол Стоффельс.

Компания отмечает, что указанная информация свидетельствует о том, что вакцина соответствует необходимым требованиям. Johnson & Johnson сообщила в конце января, что ее однокомпонентная вакцина показала эффективность в 72% в США и 66% в целом для предотвращения среднего и тяжелого течения COVID-19 через 28 дней после вакцинации. В конце января Johnson & Johnson представила данные о третьей фазе испытаний своей вакцины в США и за их пределами.
Напомним, после 10 февраля в Украине заработает сайт, на котором можно будет записаться на вакцинацию от коронавируса. Новость, ссылаясь на слова главного санитарного врача Виктора Ляшко, разместил Telegram-канал "Коронавирус в регионах".

Кроме того, как утверждает главный санврач, украинцы не должны иметь проблем по вакцинации даже при отсутствии подписанных договоров с семейным врачом. Как только это станет возможно, на территории запустят специальную коммуникационную кампанию. По ее сообщениям можно будет выяснить, где и когда будет проводиться вакцинация. Между тем, "Комментарии" подробно исследовали, сколько финансов Украины потратит на информационный ресурс о массовой вакцинации.



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.politico.com/news/2021/02/04/johnson-johnson-seeks-emergency-authorization-for-vaccine-466033
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ