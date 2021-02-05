Johnson & Johnson подала заявку на регистрацию вакцины от COVID-19 в США

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Ольга Чародий
Корпорация Johnson & Johnson подала заявку на регистрацию вакцины от коронавируса в регулятор США.
Вакцина. Фото: rbc.ua
Как пишет Politico, поставки готовы начать сразу же после
того, как получат разрешение.
"После получения разрешения на нашу исследовательскую
вакцину COVID-19 для экстренного использования мы готовы начать поставки",
— сказал главный научный сотрудник J&J Пол Стоффельс.
Компания отмечает, что указанная
информация свидетельствует о том, что вакцина соответствует необходимым
требованиям. Johnson & Johnson сообщила
в конце января, что ее однокомпонентная вакцина показала
эффективность в 72% в США и 66% в целом
для предотвращения среднего и тяжелого течения COVID-19 через
28 дней после вакцинации. В конце января Johnson & Johnson
представила данные о третьей фазе испытаний своей вакцины в США и за их
пределами.
Напомним, после 10 февраля в Украине заработает сайт, на котором можно будет записаться на вакцинацию от коронавируса. Новость, ссылаясь на слова главного санитарного врача Виктора Ляшко, разместил Telegram-канал "Коронавирус в регионах".
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