К Байдену может прилететь «черный лебедь»: как он пытается этого не допустить

Отказ президента США Джо Байдена от поездки в Германию и Анголу из-за урагана — это не об отговорках, считает политолог Юрий Богданов.

Джо Байден

По его словам, Байден отменил визиты именно из-за урагана, потому что выборы.

"Ибо это – тот же черный лебедь, который может качать судьбу голосования в ту или иную сторону. И Байден с командой сделают все, чтобы в их. В США, напомню, президент отвечает не только за внешнюю политику. В США президент – глава исполнительной власти в целом", — подчеркнул эксперт.

При этом он добавил, что украиноцентризм и европоцентризм ведут к игнорированию второго визита, а именно в Анголу.

"А он для глобальной политики США сопоставим с первым, потому что Африка важна для США и сама по себе, и в контексте борьбы с Китаем. В эту африканскую страну Байден ехал, потому что перетащить Анголу в лагерь "друзей демократии" — это усилить позиции США в Южной Африке", — говорит политолог.

Богданов подчеркнул, что Ангола имеет стратегическое значение в регионе, огромные залежи нефти и долги перед КНР, но хочет как-то вырваться из китайских объятий и для того планируется реализовать грандиозный логистический проект железной дороги из Замбии к ангольскому атлантическому побережью с участием США. китайский проект на восточном побережье. Впрочем, добавил политолог, все эти вопросы подождут, потому что выборы так сказать, на носу.

"Если Рамштайн или визит в Анголу будет перенесен на два дня или хоть на две недели – глобально не изменится ничего. Ведь пока единственным источником скорых глобальных изменений могут оказаться только выборы в США. Поэтому каких-либо резких и исторических решений ко дню голосования ждать все равно не стоит. А вот если демократы из-за "недостаточного внимания к проблемам Соединенных Штатов" на фоне крупнейшего за 100 лет урагана проиграют выборы — опции быстрых исторических решений могут немного измениться. Далеко не факт, что в лучшую для нас сторону", — подытожил Богданов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что заседание Рамштайн перенесут из-за того, что Байден не сможет на него приехать 12 октября.



