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Как американцы относятся к продолжению помощи Украине: опрос

Большинство республиканцев скептически относятся к продолжению помощи Украине

сегодня, 09:55
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Кравцев Сергей

Мнения граждан Соединенных Штатов Америки относительно помощи Украине серьезно разделились. Об этом свидетельствует опрос The Wall Street Journal, который проводился с 27 марта по 1 апреля.

Как американцы относятся к продолжению помощи Украине: опрос

Помощь Украине. Фото: из открытых источников

Как выяснилось, 83% сторонников Демократической партии выступают за продолжение финансовой помощи Украине для защиты от Российской Федерации, тогда как 79% республиканцев высказываются против. Согласно результатам опроса, подавляющее большинство избирателей (51%) поддержало значительное сокращение внешней помощи другим странам, против выступили 45%.

Читайте также на портале "Комментарии" — на фоне катастрофической нехватки в Украине батарей Patriot и ракет к ним появилась информация о том, что командование Сухопутных войск США в Европе и Африке объявило о "давно запланированной" передислокации американского военного персонала и техники из аэропорта Ясенко в Польше близ Жешува. Обращает на себя внимание, что этот город является ключевым хабом помощи Украине. Не может ли это быть первым звоночком, что США хотят окончательно перевести дело поддержки Украины в войне исключительно на европейцев? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – США не потерпят недобросовестных переговоров о прекращении войны или нарушения обязательств касательно перемирия в Украине. Об этом на брифинге Совета Безопасности ООН по Украине заявила посол США в ООН Дороти Ши.

Дипломат выразила соболезнования семьям, которые потеряли родных в результате атаки на Кривой Рог и напомнила, что вражеская баллистическая ракета была оснащена кассетной частью.




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Источник: https://www.wsj.com/politics/policy/trump-foreign-policy-approval-voters-poll-c0c29dd0
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