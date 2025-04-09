Мнения граждан Соединенных Штатов Америки относительно помощи Украине серьезно разделились. Об этом свидетельствует опрос The Wall Street Journal, который проводился с 27 марта по 1 апреля.

Помощь Украине. Фото: из открытых источников

Как выяснилось, 83% сторонников Демократической партии выступают за продолжение финансовой помощи Украине для защиты от Российской Федерации, тогда как 79% республиканцев высказываются против. Согласно результатам опроса, подавляющее большинство избирателей (51%) поддержало значительное сокращение внешней помощи другим странам, против выступили 45%.

Читайте также на портале "Комментарии" — на фоне катастрофической нехватки в Украине батарей Patriot и ракет к ним появилась информация о том, что командование Сухопутных войск США в Европе и Африке объявило о "давно запланированной" передислокации американского военного персонала и техники из аэропорта Ясенко в Польше близ Жешува. Обращает на себя внимание, что этот город является ключевым хабом помощи Украине. Не может ли это быть первым звоночком, что США хотят окончательно перевести дело поддержки Украины в войне исключительно на европейцев? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – США не потерпят недобросовестных переговоров о прекращении войны или нарушения обязательств касательно перемирия в Украине. Об этом на брифинге Совета Безопасности ООН по Украине заявила посол США в ООН Дороти Ши.

Дипломат выразила соболезнования семьям, которые потеряли родных в результате атаки на Кривой Рог и напомнила, что вражеская баллистическая ракета была оснащена кассетной частью.



