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Как изменится поддержка Украины после выборов в США: чего ждать

В Конгрессе сформировалась двухпартийная поддержка Украины

сегодня, 16:55
Автор:
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Марьян Ощановский
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Результат президентских выборов в США никак не отразится на помощи Украины, поскольку в Конгрессе сформировалась двухпартийная поддержка Киева, заявил политолог Андрей Пионтковский.

Как изменится поддержка Украины после выборов в США: чего ждать

Трамп опережает Байдена. Фото из открытых источников

"В США произошла концептуальная революция, которую совершило рейгановское крыло Республиканской партии. Три выдающихся его лидера — главы комитетов по обороне, иностранным делам и разведке Майкл Маккол, Майк Роджерс и Майк Тернер преодолели сопротивление трампистов в законе о помощи Украине. Они критикуют администрацию Байдена за недостаточную поддержку Украины. Это серьезный удар по путинской агентуре в Вашингтоне", — рассказал Андрей Пионтковский.

По его мнению, результат выборов в США не повлияет на поддержку Украины.

"Поддержка Украины теперь вообще не зависит от президентских выборов. Из-за революции в обеих палатах Конгресса сформировалось двухпартийное проукраинское большинство. По результатам последних голосований мы видим, что в Сенате это 80 против 20 сенаторов (50 демократов и 30 республиканцев), а в Палате представителей – 370 против 60", — подчеркнул политолог.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что до конца этого года российская армия планирует захватить весь Донбасс, считает офицер ВСУ Николай Мельник. Военнослужащий убежден, что у врага ничего не получится, однако наступательные действия он продолжит. "Но при негативном сценарии стереть Торецкий укрепрайон и навязать нам бои за Покровск или Константиновку, противнику по силам, учитывая динамику, которую демонстрируют украинская и враждебная армии", — подчеркнул Николай Мельник.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что спикер Палаты представителей США и член Республиканской партии Майк Джонсон призвал отправить Джо Байдена в отставку. Он подчеркнул, что следует применить 25 поправку к Конституции США, которая предусматривает отставку главы государства в случае его недееспособности. "Наши соперники видят слабость в Белом доме, как и все мы. Я говорю это без удовольствия. Я думаю, ситуация очень опасна. Я бы просил членов кабинета заглянуть в свои сердца", — сказал Майк Джонсон.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=hOCBP037jR4
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