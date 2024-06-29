Как изменится поддержка Украины после выборов в США: чего ждать

Результат президентских выборов в США никак не отразится на помощи Украины, поскольку в Конгрессе сформировалась двухпартийная поддержка Киева, заявил политолог Андрей Пионтковский.

Трамп опережает Байдена. Фото из открытых источников

"В США произошла концептуальная революция, которую совершило рейгановское крыло Республиканской партии. Три выдающихся его лидера — главы комитетов по обороне, иностранным делам и разведке Майкл Маккол, Майк Роджерс и Майк Тернер преодолели сопротивление трампистов в законе о помощи Украине. Они критикуют администрацию Байдена за недостаточную поддержку Украины. Это серьезный удар по путинской агентуре в Вашингтоне", — рассказал Андрей Пионтковский.

По его мнению, результат выборов в США не повлияет на поддержку Украины.

"Поддержка Украины теперь вообще не зависит от президентских выборов. Из-за революции в обеих палатах Конгресса сформировалось двухпартийное проукраинское большинство. По результатам последних голосований мы видим, что в Сенате это 80 против 20 сенаторов (50 демократов и 30 республиканцев), а в Палате представителей – 370 против 60", — подчеркнул политолог.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что до конца этого года российская армия планирует захватить весь Донбасс, считает офицер ВСУ Николай Мельник. Военнослужащий убежден, что у врага ничего не получится, однако наступательные действия он продолжит. "Но при негативном сценарии стереть Торецкий укрепрайон и навязать нам бои за Покровск или Константиновку, противнику по силам, учитывая динамику, которую демонстрируют украинская и враждебная армии", — подчеркнул Николай Мельник.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что спикер Палаты представителей США и член Республиканской партии Майк Джонсон призвал отправить Джо Байдена в отставку. Он подчеркнул, что следует применить 25 поправку к Конституции США, которая предусматривает отставку главы государства в случае его недееспособности. "Наши соперники видят слабость в Белом доме, как и все мы. Я говорю это без удовольствия. Я думаю, ситуация очень опасна. Я бы просил членов кабинета заглянуть в свои сердца", — сказал Майк Джонсон.