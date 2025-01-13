Как начались пожары в Лос-Анджелесе: эксперты указывают на важный фактор

Лос-Анджелес и окрестности города продолжают гореть от масштабных пожаров. Появляется все больше информации о том, откуда взялся огонь, а специалисты Национальной метеорологической службы утверждают, что причиной масштабов рекордной катастрофы стал ветер Санта-Ана – это сильные, сухие стоковые ветры, которые происходят каждый год в Калифорнии.

Пожар в Калифорнии. Фото: Ethan Swope/AP

Несмотря на то, что один человек, подозреваемый в поджоге уже арестован, Калифорнийский департамент лесного хозяйства и пожарной охраны считает, что настоящая причина пожара все еще расследуется. Кроме того, распространению огня способствуют сильные ветры, засуха и изменение климата. И хотя это не новые явления на Западном побережье США, в этом году они гораздо интенсивнее.

"Причина, почему пожары разрастаются так, как мы раньше не видели, заключается в том, что каждый из них усиливается ветром. Ничто так не разжигает огонь, как ветер. Ветер наносит наибольший вред. Ветры ответственные за все, что мы сейчас видим", — пишет NewsNation.

Пожары чаще всего возникают в местах, полных дикой растительности, обычно в сельской местности. Чтобы вспыхнуть, пожару нужна "искра" — например, удар молнии или человеческий фактор. Однако насколько будет развиваться стихия, зависит от погодных условий. Ветер, высокая температура и дожди могут создать условия, по которым деревья и ветви будут крайне сухими и более склонными гореть. Кроме того, рельеф также играет немаловажную роль, поскольку пламя горит скорее на горе, чем на спуске.

"В городах с дорогами, близкими к дикой природе, например в южной Калифорнии, очень часто транспортные средства случайно создают пожары", – объясняет консультант по пожарной безопасности Калифорнийского университета Лука Карминьяни.

Как объясняет Карминьяни, основной причиной, спровоцировавшей масштабный пожар в Лос-Анджелесе, стали сильные ветры Санта-Ана – скорость более 130 км/ч. Это в сочетании с чрезвычайной засухой стало рецептом трагедии. Кроме того, эксперт отмечает, что ранее сильные дожди повлекли за собой быстрый рост растений, а рекордно высокие температуры высушили их, что обеспечило материал для горения.

Эксперты говорят, что именно это превращает обычные пожары в смертельные городские катастрофы.

"Летние пожары, как правило, больше, но они не горят так быстро. Зимние пожары гораздо разрушительнее, потому что они распространяются гораздо быстрее", — сказал ученый по пожарной охране из Геологической службы США Джон Кили.

В настоящее время ущерб от пожаров в Лос-Анджелесе оценивается в 57 миллиардов долларов. Вероятно, это может быть самый большой пожар в современной истории США исходя из количества сгоревших зданий и экономических потерь.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о начальнице пожарной службы Лос-Анджелеса Кристин Кроули, предупредившей власть за месяц до пожаров в Калифорнии.

Также "Комментарии" писали о Меле Гибсоне, который вернулся домой после интервью и был шокирован, ведь потерял все в пожаре в Лос-Анджелесе.