Как пройдет импичмент Трампа - детали скандальной отставки

Лидеры демократов и республиканцев договорились о формате проведения процедуры импичмента бывшего президента страны Дональда Трампа. Данную информацию предоставляет издание USA Today.

Как произойдет импичмент Трампа - дата события и детали. Фото: РБК

Стороны решили, что дело Дональда Трампа будет рассматриваться с сегодняшнего дня. Сначала состоятся дебаты. Их время будет составлять около четырех часов. Далее пройдет голосование.

В случае, если процесс импичмента затянется, то каждой стороне будет выделено до 16 часов в течение двух дней. После обсуждения фактов и доводов, состоится заседание, на котором сенаторы смогут задать уточняющие вопросы.

Сенаторы могут вызвать дополнительных свидетелей или попросить предоставить больше аргументов.

Последний этап, который продлится 4 часа, отведено на заключительные заявления обеих сторон.

Напоминаем, что народный опрос показал, что значительная часть американцев (56%) поддержали отставку Дональда Трампа.

Об импичменте представители Конгресса США начали задумываться еще 14 января — после штурма Капитолия. Представители демократов активно выступают за импичмент Трампа, поскольку тогда после скандального отстранения от власти, политик не сможет вновь стать президентом Америки.

Напомним, что инициатива Дональда Трампа по выводу военного контингента США с территории Германии на данный момент заморожена. Военные консультанты Джо Байдена намерены провести проверку рациональности данного действия и проанализировать возможные стратегические варианты, оптимальные для Америки.

Также сайт "Комментарии" сообщает, что Трамп с обидой вышел из гильдии киноактеров. Почему так произошло, читайте в нашем материале.

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