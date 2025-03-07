Как Путину удалось перетянуть Трампа на свою сторону: что пообещала ему Россия

На сегодняшний день повлиять на взгляды Дональда Трампа относительно Украины вряд ли способен кто-то из его окружения. Соединенные Штаты поставили на паузу военную помощь Киеву, а определяющими в формировании позиции американского лидера будут реальные противоречия между США и Россией – так же, как это было во время его первого президентского срока, отметил в эфире 24 канала политолог Владимир Фесенко.

Владимир Путин

В частности, он напомнил, что в период первой каденции Трампа рядом с ним были влиятельные и опытные чиновники, четко понимавшие угрозу России. В частности, тогдашний советник по нацбезопасности Джон Болтон и государственный секретарь Майк Помпео отмечали, что Кремль необходимо сдерживать.

По словам эксперта, сейчас между Вашингтоном и Москвой уже начинают возникать разногласия. Однако Трамп, вероятно, до сих пор убежден, что с Путиным можно договориться. Кремль активно использует это, пытаясь ввести его в заблуждение и вынудить считать, что мир возможен.

"Путин его затягивает в ловушки, хочет убедить его, что ради интересных бизнес-проектов и прекращения войны нужно согласиться на российские условия мира, а Украину принудить к их выполнению", — отметил Фесенко.

При этом он убежден, что у Путина есть четкая стратегия, тогда как у Трампа она отсутствует. Это стало особенно очевидным после его выступления в Конгрессе, когда многие ожидали от него конкретного плана по миру, но так и не услышали его.

Фесенко также обратил внимание на заявление американского сенатора Джей Ди Венса, признавшего, что у Вашингтона нет четких критериев, по которым можно было бы оценить позицию Украины.

"Даже Джей Ди Вэнс сказал, что у них нет конкретных шагов, по которым можно оценивать Украину. Это был ответ на вопрос, что нужно сделать Украине, по каким шагам США будут оценивать готова она к миру или нет. Он еще сказал, что нужна добросовестность в отношении мира. Что это такое? Ждут ли они добросовестности со стороны Путина?", — говорит Фесенко.

Кроме того, по мнению политолога, Трамп демонстрирует пристрастное отношение к Украине, в то же время занимая довольно специфическую позицию по отношению к России. Подобный подход он применяет и к другим партнерам США – в частности, Канаде и Дании из-за вопросов Гренландии. Кроме того, в скором времени может начаться новая торговая война между США и Европейским Союзом.

При этом Фесенко убежден, что Трамп открыто играет на раскол ЕС.

Учитывая сложившуюся ситуацию, Украине необходимо выстраивать четкую стратегию в отношениях с Соединенными Штатами, чтобы минимизировать риски и возможные негативные последствия. По его словам, полагаться на значительную помощь Вашингтона в период президентства Трампа не стоит.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что, вероятно, Путин договорился с Трампом по Украине еще в прошлом году.



