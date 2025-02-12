Как Штаты видят гарантии безопасности для Украины: почему Путин может радоваться

Возможное принятие законопроекта о ленд-лизе для Украины это не просто шаг, предпринятый в целях усиления нашей переговорной позиции, говорит военный, политолог Дмитрий Воронков. При этом он не исключил, что в тоже самое время, именно в таком виде Штаты видят возможные со своей стороны гарантии безопасности для Украины.

США и Украина

"Если так, достаточно ли таких гарантий? На мой взгляд абсолютно недостаточно. Однако причина может состоять в том, что это условие есть приемлемым для Путлера. В отличие от нашего членства в НАТО. При этом, я бы не стал это расценивать как слабость со стороны администрации Трампа. Со стороны Америки — это скорее попытка ювелирного в политическом смысле завершения российско-украинской войны", — считает Воронков.

По его мнению, Штаты как бы демонстрируют решительность, но еще дают возможность отделаться Кремлю малой "кровью", ведь инструментов давления у США еще предостаточно. В тоже время администрация Трампа старается не давать пока повода кремлевскому диктатору окончательно запаниковать и вдаваться в истерику и "эскалацию", добавляет эксперт.

Как говорит Воронков это автоматически означает, что и к каким-то "советам" американцев будут вынуждать прислушаться и Украину. Но тут, подчеркивает он, уж зависит от того, на какие конкретно уступки стремятся вынудить пойти Украину. При этом эксперт считает не случайным тот факт, что на следующей встрече "Рамштайн" не планируется новый пакет военной помощи.

"На мой взгляд, Трамп действительно хочет закончить эту войну и настроен решительно. Но при этом для себя он видит приоритетом сценарий СВОЕЙ "чистой победы" или, образно, выражаясь "без единого выстрела". В случае отсутствия консенсуса, давление Штатов может усилиться в обе стороны. Можете считать меня оптимистом, но полагаю большей частью это будет касаться именно РФ", подытожил Воронков.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Путин и Трамп могут заключить тайную сделку.



