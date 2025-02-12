Как Штаты видят гарантии безопасности для Украины: почему Путин может радоваться

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Ткачик Олеся
Возможное принятие законопроекта о ленд-лизе для Украины это не просто шаг, предпринятый в целях усиления нашей переговорной позиции, говорит военный, политолог Дмитрий Воронков. При этом он не исключил, что в тоже самое время, именно в таком виде Штаты видят возможные со своей стороны гарантии безопасности для Украины.
США и Украина
По его мнению, Штаты как бы демонстрируют решительность, но еще дают возможность отделаться Кремлю малой "кровью", ведь инструментов давления у США еще предостаточно. В тоже время администрация Трампа старается не давать пока повода кремлевскому диктатору окончательно запаниковать и вдаваться в истерику и "эскалацию", добавляет эксперт.
Как говорит Воронков это автоматически означает, что и к каким-то "советам" американцев будут вынуждать прислушаться и Украину. Но тут, подчеркивает он, уж зависит от того, на какие конкретно уступки стремятся вынудить пойти Украину. При этом эксперт считает не случайным тот факт, что на следующей встрече "Рамштайн" не планируется новый пакет военной помощи.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Путин и Трамп могут заключить тайную сделку.
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