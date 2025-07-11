Как США отреагировали на угрозы Зеленского об "уничтожении ру*ни": убедил ли Лавров Рубио

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Кравцев Сергей
Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что во время встречи с государственным секретарем США Марко Рубио передал ему подборку цитат представителей украинской власти, в которых якобы речь шла о "уничтожении ру*ни". Чем кончилась эта встреча? Сумел ли Кремль заинтересовать Вашингтон? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, собрав мнения экспертов.
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
Политтехнолог, соучредитель Агентства по моделированию ситуаций Алексей Голобуцкий считает, что Кремль действительно не смог ни убедить в чем-то Рубио, ни заинтересовать. Причем до такой степени, что по итогам снова прозвучало "Президент Трамп разочарованный". "Трамп разочарован тем, что российская сторона не проявила большей гибкости по отношению к Украине... Администрация Трампа обсуждает с Сенатом, как будет выглядеть законопроект о санкциях в отношении России".
Он продолжает, по сути, Рубио продемонстрировал виртуозные навыки, как растянуть на три хитрозакрученные фразы все то же трамповское содержательное "буллшит". Рубио также сообщил, что Вашингтон рассчитывает добиться передачи Киеву необходимых систем ПВО Patriot. Это совсем определило характер и результативность встречи с Лавровым.
По его словам, ситуация с Россией и Украиной перешла для команды Трампа в категорию "неприятной проблемы на несколько лет, что дополнительно усложнит отношения со многими сторонами", что уменьшит перспективы заигрывания с Путиным за наш счет.
Нардеп, политический обозреватель Николай Княжицкий отметил, что , судя по готовности США увеличивать поставки оружия Киеву, то, что передал Лавров, не вызвало большой суммы у президента Трампа.
Николай Княжицкий продолжает, во всяком случае, даже если Сергей Лавров приходил на встречу пересказывать анекдоты о Зеленском, Марко Рубио пообещал донести их до президента США. Какое впечатление они произвели на Дональда Трампа – пока неизвестно, но учитывая заявления о новых поставках вооружения Украине – как зарезервированного еще администрацией Байдена, так и дополнительного – цитаты об "уничтожении рыбы", кажется, не вызвали особого непонимания у американского президента.
Нардеп отмечает, что пока осталось дождаться понедельника – возможно, Дональд Трамп сообщит еще что-то новое о своих отношениях с Путиным, Медведевым и Лавровым.
Читайте на портале "Комментарии" — госсекретарь США Марко Рубио сообщил о якобы новой инициативе России по прекращению войны в Украине. По его словам, Кремль во время переговоров в Малайзии озвучил альтернативное видение завершения конфликта. Однако никаких подробностей американский чиновник не привел.
Рубио сделал это заявление после встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым на полях саммита АСЕАН. Он отметил, что Москва якобы представила "новый и отличный подход" к прекращению войны, но воздержался от конкретики.