Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что во время встречи с государственным секретарем США Марко Рубио передал ему подборку цитат представителей украинской власти, в которых якобы речь шла о "уничтожении ру*ни". Чем кончилась эта встреча? Сумел ли Кремль заинтересовать Вашингтон? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, собрав мнения экспертов.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Заигрывание с Путиным не сработало

Политтехнолог, соучредитель Агентства по моделированию ситуаций Алексей Голобуцкий считает, что Кремль действительно не смог ни убедить в чем-то Рубио, ни заинтересовать. Причем до такой степени, что по итогам снова прозвучало "Президент Трамп разочарованный". "Трамп разочарован тем, что российская сторона не проявила большей гибкости по отношению к Украине... Администрация Трампа обсуждает с Сенатом, как будет выглядеть законопроект о санкциях в отношении России".

"Кремль пытался у всех заинтересованных создать впечатление, что после "буллшит" от Путина Лавров уехал с какими-то новыми и очень хорошими предложениями, что-то совершенно иным, чем озвучивалось до сих пор. Но сенсации не вышло. Оценка этих "новых идей" от Рубио была просто издевательской", – отметил политтехнолог.

Он продолжает, по сути, Рубио продемонстрировал виртуозные навыки, как растянуть на три хитрозакрученные фразы все то же трамповское содержательное "буллшит". Рубио также сообщил, что Вашингтон рассчитывает добиться передачи Киеву необходимых систем ПВО Patriot. Это совсем определило характер и результативность встречи с Лавровым.

"Конечно, не факт, что те "петриоты" для нас действительно организуют, однако самим заявлением и временем и местом его провозглашения Белый дом максимально доходчиво указал Путину на недовольство его поведением в диалоге. Лавров подытожил разговор заявлением "есть некомментируемые вещи". Все, что смогли положительно выжать по этому поводу кремлевские паблики, — это тиражировать пойманный на видео нервный тик правого глаза Рубио, когда тот смотрел на Лаврова напротив за столом. Это назвали дружеским подмигиванием и попытались при плохой игре хоть как-то удержать оптимистический писок. Что это на практике означает для нас? Ничего однозначного и окончательного на самом деле. Однако возможно это указывает на решение Трампа все же применить к Путину и кнутом, а не только кучу пряников. Другие высказывания как Рубио, так и Трампа еще обозначили, похоже, их окончательную уверенность, что использовать войну в Украине для обретения триумфа до выборов 2026 года не получится. Путин не согласится", – отметил Алексей Голобуцкий.

По его словам, ситуация с Россией и Украиной перешла для команды Трампа в категорию "неприятной проблемы на несколько лет, что дополнительно усложнит отношения со многими сторонами", что уменьшит перспективы заигрывания с Путиным за наш счет.

Кремль не заинтересовал США

Нардеп, политический обозреватель Николай Княжицкий отметил, что , судя по готовности США увеличивать поставки оружия Киеву, то, что передал Лавров, не вызвало большой суммы у президента Трампа.

"Сложно сказать, в каком именно контексте эти вырванные цитаты использовались. Возможно, это продолжение телефонного разговора между президентами США и России, где речь шла об "обмен фильмами" о традиционных ценностях? Если да, то для баланса Рубио мог бы передать подборку высказываний бывшего президента и действующего секретаря российского СНБО Дмитрия Дмитрия. вспоминал его идеи "бахнуть ядеркой" — так что в Белом доме с творчеством этого автора более-менее знакомы", — отметил политик.

Николай Княжицкий продолжает, во всяком случае, даже если Сергей Лавров приходил на встречу пересказывать анекдоты о Зеленском, Марко Рубио пообещал донести их до президента США. Какое впечатление они произвели на Дональда Трампа – пока неизвестно, но учитывая заявления о новых поставках вооружения Украине – как зарезервированного еще администрацией Байдена, так и дополнительного – цитаты об "уничтожении рыбы", кажется, не вызвали особого непонимания у американского президента.

Нардеп отмечает, что пока осталось дождаться понедельника – возможно, Дональд Трамп сообщит еще что-то новое о своих отношениях с Путиным, Медведевым и Лавровым.

Читайте на портале "Комментарии" — госсекретарь США Марко Рубио сообщил о якобы новой инициативе России по прекращению войны в Украине. По его словам, Кремль во время переговоров в Малайзии озвучил альтернативное видение завершения конфликта. Однако никаких подробностей американский чиновник не привел.

Рубио сделал это заявление после встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым на полях саммита АСЕАН. Он отметил, что Москва якобы представила "новый и отличный подход" к прекращению войны, но воздержался от конкретики.







