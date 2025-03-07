Как США пытались "не потерять Россию" и что из этого вышло для Украины

После распада СССР США пытались балансировать путем поддержки таких стран как Украина одновременно с попытками "не потерять РФ". Все это привело к пренебрежению интересов Украины, в частности по безопасности, считает аналитик Национального института стратегических исследований и старший аналитик БФ "Вернись живым" Николай Белесков.

Как США балансировали между Украиной и Россией. Фото из открытых источников

Николай Белесков описал политику США последних 35 лет по отношению к России и Украине. По его словам, США решали в этом регионе две главные задачи – поддержать новый статус-кво путем поддержки таких государств как Украина, и параллельно пытались "не потерять РФ" и найти формулу сосуществования с Россией.

"Были периоды когда маятник балансировки колебался больше или в одну сторону, или в другую. Подход "Russia first" при Буше-старшем и Уильяме Клинтоне в 1992-93, заигрывании с РФ при первой каденции Буша-младшего, "перезагрузка" при первой каденции Обамы, поиск стабильных и предполагаемых отношений с РФ при Байдене в 2021... Если до 2014 года американским условием попыток искать формы сосуществования между США и РФ было уважение к суверенитету и территориальной целостности Украины, то после 2014 года и таких условий не было", — пишет Белесков.

По его словам, такая политика велась с "пренебрежением наших интересов", из-за чего больше всего страдала безопасность Украины.

Аналитик указывает, что первый срок Трампа в должности президента США был едва ли не единственный кейс когда попытка выстроить отношения с РФ по новому за счет Украины не была возможной. Как объясняет Белесков, тогда было расследование о вмешательстве РФ в выборы 2016 года, что связывало Трампу руки, однако теперь у него нет таких ограничений.

"И то, что теперь пытается провернуть Трамп и Ко – это наиболее отвратительная форма попытки не потери РФ окончательно. Это все происходит в условиях продолжающейся полномасштабной агрессии РФ против Украины, которая делает попытки балансировки почти невозможными. Надо что-то выбирать – и мы видим этот выбор", – заключает аналитик.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, в чем состоит глубинный замысел Трампа закончить войну в Украине.

Также "Комментарии" писали, что в ВР назвали три ключевых принципа администрации Трампа в отношении Украины.