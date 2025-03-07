Как США пытались "не потерять Россию" и что из этого вышло для Украины

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Slava Kot
После распада СССР США пытались балансировать путем поддержки таких стран как Украина одновременно с попытками "не потерять РФ". Все это привело к пренебрежению интересов Украины, в частности по безопасности, считает аналитик Национального института стратегических исследований и старший аналитик БФ "Вернись живым" Николай Белесков.
Как США балансировали между Украиной и Россией. Фото из открытых источников
Николай Белесков описал политику США последних 35 лет по отношению к России и Украине. По его словам, США решали в этом регионе две главные задачи – поддержать новый статус-кво путем поддержки таких государств как Украина, и параллельно пытались "не потерять РФ" и найти формулу сосуществования с Россией.
По его словам, такая политика велась с "пренебрежением наших интересов", из-за чего больше всего страдала безопасность Украины.
Аналитик указывает, что первый срок Трампа в должности президента США был едва ли не единственный кейс когда попытка выстроить отношения с РФ по новому за счет Украины не была возможной. Как объясняет Белесков, тогда было расследование о вмешательстве РФ в выборы 2016 года, что связывало Трампу руки, однако теперь у него нет таких ограничений.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, в чем состоит глубинный замысел Трампа закончить войну в Украине.
Также "Комментарии" писали, что в ВР назвали три ключевых принципа администрации Трампа в отношении Украины.
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