Как Трамп будет принуждать Украину к «миру»: на какие проблемы точно укажет

Сейчас западные медиа штурмуют аналитиков и советников в окружении избранного президента США Дональда Трампа, чтобы понять, какой будет его политика в украинском направлении, отмечает политтехнолог Олег Постернак.

Зеленский и Трамп

Впрочем, по его словам, следует понимать, что для Трампа контраст превыше всего.

"Большинство источников четко артикулируют позицию, что конец войны у Украины близок, хотя при этом констатируют, что разработанного плана у Трампа нет. Но Трамп зациклен на контрасте с политикой Байдена любой ценой и поэтому следует учесть, что подход к Украине по аналогии может стать жертвой этой политической стратегии", — отметил эксперт.

Постернак предположил, что Трамп сосредоточится на этих сигналах обществу, ведь он должен демонстрировать преемственность своего внешнеполитического подхода с предвыборными позициями.

"Быстро и публично отказаться от них будет слишком нагло как для самого Трампа, но во времена его первого президентства случаев резкой смены подходов достаточно много (отзыв подписи под коммюнике после саммита G7 в Канаде, ситуация с выводом войск из Ирака и т.п.)", — добавил Постернак.

По его мнению, за определение внешнеполитической линии Трампа будет соревнование разных групп в среде Республиканской партии, от умеренных до MAGA-группы, от старых "чиновников-ястребов" времен первого президентства до неофитов-подхалимов алармистского типа.

Постернак подчеркнул, что Трамп склонен поручать отдельные конфликтные внешнеполитические кейсы определенным ответственным координаторам, которым он доверяет. Так, когда он назначил Курта Волкера на "украинский трек" или своего зятя Кушнера на ближневосточное направление. Конкретно последний и сопровождал Авраамские соглашения. Вероятно, так же будет и в этот раз, добавил Постернак.

Эксперт предположил, что Трамп, скорее всего, будет иметь телефонный разговор с диктатором Владимиром Путиным в ближайшее время, ведь этого требует взятый им на вооружение нарратив: "при мне войны будут прекращены". А если сказал – то нужно по крайней мере делать определенные шаги для этого. Постернак считает, что фантомная вера в то, что завтра Трамп умиляется историей и нынешней трагедией украинцев и станет антироссийским ястребом — пока теория для наивных.

Эксперт считает, что Трамп будет указывать, что 20% территории Украины оккупированы и вернуть их Вооруженные Силы Украины неспособны. Кроме того, он обратит внимание на мобилизацию немотивов, дезертирство, низкий уровень военного планирования и командования. Все это вместе не может "сотворить чудо" на поле боя.

"Военная помощь Украине становится средством шантажа Путина. Цель – заставить его реально думать и садиться за переговоры. Но зачем это ему, ведь за месяц он выгрызает по 500 квадратных километров украинской земли? И даже если РФ начнет имитировать переговоры, есть ли у Украины достаточные контраргументы, чтобы пробить завышенные "хотелки" РФ, которые будут отдавать заоблачной наглостью" — отмечает эксперт.

При этом он добавил, что у Запада ускользает из рук козырь в виде Украины в НАТО.

"Вместо того чтобы говорить, что Украину не готовы взять в НАТО, не лучше было бы дать Кремлю реальное основание, что Украину могут пригласить и тем самым показать действенность этого козыря? Ведь оказывается, что от него сразу отказываются в пользу РФ, даже не введя в переговорную игру", — добавил Постернак.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что на Западе дали Украине совет на фоне победы Трампа.



