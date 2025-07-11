Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что во время встречи с государственным секретарем США Марко Рубио передал ему подборку цитат представителей украинской власти, в которых якобы речь шла о "уничтожении ру*ни". Однако, судя по готовности США увеличивать поставки оружия Киеву, то, что передал Ларов, не вызвало большой у президента Трампа. Такое мнение высказал нардеп, политический обозреватель Николай Княжицкий.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Сложно сказать, в каком именно контексте эти вырванные цитаты использовались. Возможно, это продолжение телефонного разговора между президентами США и России, где речь шла об "обмен фильмами" о традиционных ценностях? Если да, то для баланса Рубио мог бы передать подборку высказываний бывшего президента и действующего секретаря российского СНБО Дмитрия Медведева. Тем более, Дональд Трамп недавно уже упоминал его идеи "бахнуть ядеркой" — поэтому в Белом доме с творчеством этого автора более-менее знакомы", – отметил политик.

Николай Княжицкий продолжает, во всяком случае, даже если Сергей Лавров приходил на встречу пересказывать анекдоты о Зеленском, Марко Рубио пообещал донести их до президента США. Какое впечатление они произвели на Дональда Трампа – пока неизвестно, но учитывая заявления о новых поставках вооружения Украине – как зарезервированного еще администрацией Байдена, так и дополнительного – цитаты об "уничтожении растения", кажется, не вызвали особого непонимания у американского президента.

Нардеп отмечает, что пока осталось дождаться понедельника – возможно, Дональд Трамп сообщит еще что-то новое о своих отношениях с Путиным, Медведевым и Лавровым.

Читайте на портале "Комментарии" — госсекретарь США Марко Рубио сообщил о якобы новой инициативе России по прекращению войны в Украине. По его словам, Кремль во время переговоров в Малайзии озвучил альтернативное видение завершения конфликта. Однако никаких подробностей американский чиновник не привел.

Рубио сделал это заявление после встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым на полях саммита АСЕАН. Он отметил, что Москва якобы представила "новый и отличный подход" к прекращению войны, но воздержался от конкретики.







