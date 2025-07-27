Как Трамп планирует закончить войну в Украине: в США раскрыли детали стратегии по отношению к Путину

В США раскрыли вероятную стратегию президента Дональда Трампа для окончания войны в Украине. По словам бывшего высокопоставленного чиновника из Совета национальной безопасности Фреда Флейтца, Трамп настроен оказывать решительное давление на российского диктатора Владимира Путина, чтобы заставить Россию к реальным переговорам. Однако завершение войны может означать также уступки Украины.

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Флейтц в интервью Fox News рассказал о возможном сценарии окончания войны в Украине. По его словам, Трамп будет давить на Путина, чтобы тот, наконец, пошел на мирные переговоры.

"Я думаю, что это будет эффективно, и он будет придерживаться этой стратегии. Он будет продолжать оказывать давление на Путина, чтобы он вернулся за стол переговоров и вел переговоры добросовестно, а не садился за стол переговоров и давал обещания, которые россияне не планируют выполнять", — сказал экс-советник Трампа.

По прогнозу Флейтца, война в Украине закончится не полным мирным соглашением, а перемирием. Ради этого Украине придется пойти на временные уступки, главной из которых будет решение отложить вступление в НАТО. В то же время Флейтц подчеркивает, что военная поддержка со стороны США будет сохраняться для Киева.

"Я думаю, что, вероятно, будет перемирие, по которому обе стороны согласятся приостановить боевые действия. Когда-нибудь мы найдем границу, за которой обе страны согласятся прекратить боевые действия", — убежден Флейтц.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп готов был отдать Путину пять регионов Украины.

Также "Комментарии" писали, что в команде Трампа озвучили термины, до которых хотят закончить войну в Украине.