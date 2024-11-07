Как Трамп расплатится с Маском за его поддержку на выборах: что получит бизнесмен

Дональд Трамп, победивший на выборах в США, возможно, рассматривает Илона Маска как кандидата на государственный пост в своей администрации, который может стать началом его политической карьеры, заявил в эфире "Эспрессо" Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины Валерий Чалый.

Дональд Трамп

По словам Чалого, значительные изменения могут произойти через полгода или через год после инаугурации Трампа. По его мнению, все увидят совершенно новый состав администрации, в том числе новых госсекретаря, главу Пентагона, руководителя разведки и других ключевых лиц.

"Рано или поздно Дональд Трамп назначит близких себе людей. По всей вероятности, частью его команды может стать Илон Маск. Я не исключаю, что Дональд Трамп может назначить его на государственный пост. Он может сделать его спецпредставителем президента или даже больше. Поэтому после инаугурации нас ожидают достаточно неожиданные решения по кадровой политике от Дональда Трампа", — отметил Чалый.

Посол подчеркнул необходимость активизации украинско-американского сотрудничества и усиления работы Министерства иностранных дел в этом направлении. По его мнению, Украина должна полностью изменить подходы к работе с США, поскольку нынешняя система вряд ли принесет желаемые результаты.

"Я имею в виду, что президент и еще несколько менеджеров работают с США. Только хочу добавить, что все же встреча Зеленского и Трампа была очень своевременной. Они смогли лицом к лицу обсудить важные вопросы", — добавил он.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Маск потратил более 130 млн дол. в поддержку избирательной кампании Дональда Трампа. При этом миллиардер может получить должность главы нового правительственного департамента и регуляторные послабления для своих компаний.



