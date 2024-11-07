logo

BTC/USD

75155.44

ETH/USD

2820.71

LTC/USD

71.06

USD/UAH

41.65

EUR/UAH

45.10

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Как Трамп расплатится с Маском за его поддержку на выборах: что получит бизнесмен
commentss НОВОСТИ Все новости

Как Трамп расплатится с Маском за его поддержку на выборах: что получит бизнесмен

Вероятно, Маск с победой Трампа на выборах президента США начнет политическую карьеру

сегодня, 10:26
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

Дональд Трамп, победивший на выборах в США, возможно, рассматривает Илона Маска как кандидата на государственный пост в своей администрации, который может стать началом его политической карьеры, заявил в эфире "Эспрессо" Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины Валерий Чалый.

Как Трамп расплатится с Маском за его поддержку на выборах: что получит бизнесмен

Дональд Трамп

По словам Чалого, значительные изменения могут произойти через полгода или через год после инаугурации Трампа. По его мнению, все увидят совершенно новый состав администрации, в том числе новых госсекретаря, главу Пентагона, руководителя разведки и других ключевых лиц.

"Рано или поздно Дональд Трамп назначит близких себе людей. По всей вероятности, частью его команды может стать Илон Маск. Я не исключаю, что Дональд Трамп может назначить его на государственный пост. Он может сделать его спецпредставителем президента или даже больше. Поэтому после инаугурации нас ожидают достаточно неожиданные решения по кадровой политике от Дональда Трампа", — отметил Чалый.

Посол подчеркнул необходимость активизации украинско-американского сотрудничества и усиления работы Министерства иностранных дел в этом направлении. По его мнению, Украина должна полностью изменить подходы к работе с США, поскольку нынешняя система вряд ли принесет желаемые результаты.

"Я имею в виду, что президент и еще несколько менеджеров работают с США. Только хочу добавить, что все же встреча Зеленского и Трампа была очень своевременной. Они смогли лицом к лицу обсудить важные вопросы", — добавил он.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Маск потратил более 130 млн дол. в поддержку избирательной кампании Дональда Трампа. При этом миллиардер может получить должность главы нового правительственного департамента и регуляторные послабления для своих компаний.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://espreso.tv/svit-tramp-mozhe-priznachiti-ilona-maska-na-derzhavnu-posadu-diplomat-chaliy
Теги:

Новости

Все новости