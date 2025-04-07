Как Трамп собирается вести себя на переговорах с пострадавшими от пошлин партнерами

Новые таможенные тарифы, введенные администрацией Дональда Трампа, всколыхнули мировые финансовые рынки и повысили опасения по поводу наступления глобальной рецессии. Несмотря на резкое падение индексов и давление со стороны международных партнеров, Белый дом не намерен менять курс, настаивая: пошлины — это путь экономической силы Америки.

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

Как сообщает Newsweek , 10-процентные базовые тарифы на импорт вступили в силу в субботу. Уже в среду должны заработать зеркальные таможенные ставки, что спровоцировало массовую распродажу на биржах. Больше всего пострадали рынки Азии: гонконгский Hang Seng упал на 13,2%, значительное падение зафиксировано в Японии, Китае, Южной Корее и странах Европы. В США индексы также потеряли позиции: Dow Jones опустился на 2,4%, S&P 500 – на 2,0%, Nasdaq – на 1,8%.

В ответ десятки стран обратились в Вашингтон с требованием пересмотреть тарифы, но министр финансов США Скотт Бессент заявил, что администрация пока не собирается идти на уступки. Дональд Трамп в свою очередь добавил, что готов к переговорам только при "радикальных" уступках со стороны Китая, который, по его словам, имеет "триллионный" профицит в торговле с США.

Китай отреагировал мгновенно: правительство страны обвинило США в "экономическом буллинге" и анонсировало введение 34-процентной пошлины на американские товары с 10 апреля. Другие пострадавшие государства, в частности Вьетнам, недавно получивший 46-процентный тариф, также пытаются ответить Вашингтону, но их предложения были проигнорированы.

В США также растет критика новой политики. Сенатор-республиканец Рэнд Пол, известный скандальными антиукраинскими заявлениями, заявил, что тарифы — это фактически налоги, которые бьют по обычным американским семьям. Он предоставил законопроект, возвращающий Конгрессу полномочия по контролю за таможенной политикой. Инициативу поддержал и Дон Бэйкон, представитель Небраски.

Несмотря на прогнозы финансовых экспертов о приближении рецессии – в частности, JP Morgan оценивает ее вероятность в 60% – администрация Трампа опровергает эти предположения. Министр Бессент в комментарии для NBC News заявил:

"Я не вижу причин для паники. Рынки – это органические системы. Краткосрочная реакция не является показателем глубокой проблемы".

Однако аналитики указывают на тревожные сигналы: по данным платформы Polymarket, вероятность рецессии в 2025 году за неделю выросла с 39% до 68%.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что у ИД торговой войны Трампа выигрывает только одна страна . Политический эксперт, профессор кафедры международных отношений Киевского университета имени Бориса Гринченко Максим Разумный высказал свое мнение по ситуации, которая сложилась после того, как президент США Дональд Трамп начал глобальную торговую войну.

По словам эксперта, главным последствием этого шага станет частичная изоляция США. При этом он подчеркнул, что изоляция от глобальных, в частности политических, процессов является заведомо задекларированной целью администрации Трампа.