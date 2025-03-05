Как Трамп строит свою политику: особенная черта президента США

Дональд Трамп всегда строил свою политическую карьеру на манипуляциях и не признавал никаких поражений. Это главная черта, отличающая президента США в американской политике, считает эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев.

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Александр Краев в эфире телеканала "Эспрессо" охарактеризовал Дональда Трампа как манипулятивного политика, который выделяет только свои победы, однако не признает никаких поражений.

"Трамп строит всю свою карьеру на манипуляциях. Он строит весь свой образ и политику на манипуляциях. Это единственное, что его отличает от кого-либо в американской политике... Он никогда не соглашается с тем, что сделал что-то неправильно, а говорит, что это часть какого-то плана. В том, что Трамп сегодня делает и есть вся эта суть его политики. Во-первых, он никогда не приносит извинения за что-то. Во-вторых, он никогда не признает свое поражение", – указывает Краев и добавляет, что Трамп до сих пор не признал поражение на предыдущих выборах.

Эксперт отмечает, что для Трампа неважны факты, а он пытается убедить людей в своей собственной созданной альтернативной реальности.

"Всегда каждый успех, даже если он не подтвержден, даже если он частичен и опосредован, нужно преподносить как величайшую в мире победу, как величие духа Трампа. Поэтому, к сожалению, это часть того, что он делает. Факты не имеют значения, если он может создать другую реальность и убедить в ней большинство людей", — утверждает Краев.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, какое условие Украины не устраивает и раздражает Трампа.

Также "Комментарии" писали, что Трамп из-за войны в Украине внезапно обратился к "Покахонтас".



