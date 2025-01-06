Как Трамп видит войну в Украине: готов ли сделать все, чтобы наказать Путина

Новоизбранный президент Дональд Трамп рассматривает войну России против Украины исключительно через призму национальных интересов США. Однако, как отметил в эфире канала 24 исполнительный директор Renew Democracy Initiative Уриэль Эпштейн, эти приоритеты в значительной степени зависят от членов его администрации, взгляды которых нередко отличаются.

Дональд Трамп

По словам Эпштейна, Трамп не разделяет конфликт России и Украины на категории "добра" или "зла". Для него важны только собственные интересы США. Однако в его администрации есть люди с разными подходами к войне в Украине, что может повлиять на будущую политику.

При этом эксперт предположил, что если в будущей администрации Трампа будут иметь большое влияние такие политики, как Марко Рубио или Майк Волц, США, вероятно, будут поддерживать Украину в борьбе против России. В то же время, подчеркивает аналитик, Джей Ди Вэнс или Илон Маск могут склонять администрацию к другой политике, менее благоприятной для Украины.

Эпштейн обращает внимание на значительное влияние Илона Маска на Трампа. Несмотря на конфликты в их отношениях, Трамп во многом обязан Маске, в частности, его поддержке во время предвыборной кампании.

По мнению Эпштейна, в случае серьезных разногласий между Маском и Трампом это может оказать значительное влияние на внешнюю политику Соединенных Штатов.

Кроме того, эксперт предположил, что важную роль в формировании позиции администрации может сыграть будущий глава аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс. Он отмечает, что имея опыт работы в традиционной республиканской среде, она может убедить Трампа в необходимости противодействия российской агрессии.

Интересно , что у Трампа "разборки" случаются чуть ли не еженедельно. Это не Джо Байден, который 4 года подряд имел одного министра иностранных дел. У Трампа люди меняются часто, поэтому здесь вопрос, кто и как долго у него "проживет", — подытожил эксперт.

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