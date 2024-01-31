Как Трамп завершит войну через 24 часа. Военный эксперт назвал два сценария

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Ткачик Олеся
Если Дональд Трамп станет президентом США, то он действительно может попытаться решить вопрос завершения войны между Украиной и Россией в течение 24 часов, считает военный эксперт Олег Жданов.
Трамп может предоставить Украине все для победы
По его словам, Трамп является бизнесменом, и может попытаться "сторговаться" с главой России Владимиром Путиным. В этом состоит первый и собственно негативный для Украины сценарий.
В принципе, добавляет эксперт, Путин по состоянию на сегодняшний день согласен на такой вариант. Однако, добавляет он, непонятно, на чью сторону станут другие страны Запада. Если на сторону США, то помощь Украине прекратится.
Второй сценарий, по словам Жданова, предполагает отказ Путина прекращать огонь. Также глава Кремля может заявить претензии на другие территории Украины. По мнению военного эксперта, это положительный сценарий для Украины.
Напомним, "Комментарии" писали, что кандидат в президенты Дональд Трамп пообещал закончить войну в Украине через 24 часа, если станет президентом. Он заявил, что "хорошо" знает и российского, и украинского президента. И "100%" сможет окончить войну за это время.
Вместе с тем, как писали "Комментарии", на слова Трампа отреагировал президент Владимир Зеленский. Он признался, что будет "очень счастливым" , если Дональду Трампу действительно удастся завершить войну через 24 часа.
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