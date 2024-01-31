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Как Трамп завершит войну через 24 часа. Военный эксперт назвал два сценария

Есть положительный и отрицательный сценарии, которые может применить Дональд Трамп для завершения войны в Украине, об этом в видеоблоге рассказал военный эксперт Олег Жданов. В частности, Украина может получить все необходимое для победы

31 января 2024, 16:36 comments3417
Автор:
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Ткачик Олеся
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Если Дональд Трамп станет президентом США, то он действительно может попытаться решить вопрос завершения войны между Украиной и Россией в течение 24 часов, считает военный эксперт Олег Жданов.

Как Трамп завершит войну через 24 часа. Военный эксперт назвал два сценария

Трамп может предоставить Украине все для победы

По его словам, Трамп является бизнесменом, и может попытаться "сторговаться" с главой России Владимиром Путиным. В этом состоит первый и собственно негативный для Украины сценарий.

"Трамп звонит Путину, они общаются и договариваются о прекращении огня. И Трамп ставит нас перед фактом, что все: нужно прекратить огонь... В этом случае нам будет очень тяжело. Если Путин согласится на вариант, что он получает все, что он завоевал, и война на этом останавливается",
– говорит Жданов.

В принципе, добавляет эксперт, Путин по состоянию на сегодняшний день согласен на такой вариант. Однако, добавляет он, непонятно, на чью сторону станут другие страны Запада. Если на сторону США, то помощь Украине прекратится.

Второй сценарий, по словам Жданова, предполагает отказ Путина прекращать огонь. Также глава Кремля может заявить претензии на другие территории Украины. По мнению военного эксперта, это положительный сценарий для Украины.

"Такой вариант может Трампу не понравится. С учетом его импульсивного характера, я думаю, что это будет равносильно тому, что Путин его послал... Если Путин начнет качать права, Трамп может просто обидеться и решить вопрос в нашу пользу, дав нам все необходимое вооружение"
, – отметил Жданов.

Напомним, "Комментарии" писали, что кандидат в президенты Дональд Трамп пообещал закончить войну в Украине через 24 часа, если станет президентом. Он заявил, что "хорошо" знает и российского, и украинского президента. И "100%" сможет окончить войну за это время.

Вместе с тем, как писали "Комментарии", на слова Трампа отреагировал президент Владимир Зеленский. Он признался, что будет "очень счастливым" , если Дональду Трампу действительно удастся завершить войну через 24 часа.




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Источник: https://www.youtube.com/
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