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Как в фильме ужасов: Байден случайно предсказал США 200 млн смертей от COVID-19

Это уже не первая курьезная оговорка 78-летнего кандидата в президенты США

сегодня, 23:45
Автор:

Дмитрий Симоненко

Кандидат в президенты США и экс-вице-президент Джо Байден оговорился о количестве умерших от коронавирусной инфекции в США. Об этом сообщает FoxNews.

Как в фильме ужасов: Байден случайно предсказал США 200 млн смертей от COVID-19

Источник: REUTERS

Во время своего обращения к избирателям, политик ошибся цифрой и заявил, что количество умерших от коронавирусной инфекции в стране составит порядка 200 млн человек.

"Согласно оценкам экспертов умрет 200 миллионов людей - вероятно, еще до того, как я закончу это выступление", — сказал Байден.

Предполагается, что кандидат на место главы Соединенных Штатов имел ввиду 200 тыс человек.

Население США составляет приблизительно 328 млн человек, а это означает, что почти две трети нации уже бы умерли от этой болезни, если бы словесная ошибка Байдена была правдой.

Кстати, это уже не первая курьезная оговорка политика. Еще в июне во время проведения своей предвыборной кампании в штате Пенсильвании Байден ошибочно заявил, что 120 млн человек уже стали жертвами COVID-19.

По некоторым оценкам экспертов, США остаются на первом месте в мире по числу зараженных и умерших от коронавирусной инфекции. По числу выздоровевших страна занимает третье место в мире – таких насчитывается примерно 2,5 млн человек.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Билл Гейтс предсказал, когда закончится пандемия COVID-19.


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