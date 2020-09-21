Как в фильме ужасов: Байден случайно предсказал США 200 млн смертей от COVID-19

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Дмитрий Симоненко
Кандидат в президенты США и экс-вице-президент Джо Байден оговорился
о количестве умерших от коронавирусной инфекции в США. Об этом сообщает FoxNews.
Источник: REUTERS
Во время своего обращения к избирателям, политик ошибся
цифрой и заявил, что количество умерших от коронавирусной инфекции в стране
составит порядка 200 млн человек.
Предполагается, что кандидат на место главы Соединенных
Штатов имел ввиду 200 тыс человек.
Население США составляет приблизительно 328 млн человек, а это означает, что почти две трети нации уже бы умерли от этой
болезни, если бы словесная ошибка Байдена была правдой.
Кстати, это уже не первая курьезная оговорка политика. Еще
в июне во время проведения своей предвыборной кампании в штате Пенсильвании
Байден ошибочно заявил, что 120 млн человек уже стали жертвами COVID-19.
По некоторым оценкам экспертов, США остаются на первом
месте в мире по числу зараженных и умерших от коронавирусной инфекции. По числу
выздоровевших страна занимает третье место в мире – таких насчитывается
примерно 2,5 млн человек.
Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Билл Гейтс предсказал,
когда закончится пандемия COVID-19.
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