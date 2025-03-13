Как в партии Трампа реагируют на возможность перемирия: согласится ли Путин

По итогам переговоров Украины и США в Саудовской Аравии была объявлена идея ввести 30-дневный режим прекращения огня, если на это согласится Россия. В партии Трампа отреагировали на это решение и высказались скептически, что Россия будет готова к временному перемирию.

Линдси Грэм. Фото из открытых источников

Сенатор-республиканец Линдси Грэм положительно воспринял решение принятое в Саудовской Аравии о возможности временного перемирия. По его словам, теперь стало очевидно, что Зеленский стремится к миру. Однако относительно Путина, Грэм имеет другое мнение.

"Сейчас мяч на стороне России. Я очень скептически отношусь к тому, что Россия согласится на прекращение огня, и я очень сомневаюсь, что они хотят закончить эту войну. Зеленский прошел тест на желания мира. Теперь Путин должен показать свои карты", – написал Грэм.

По его словам, если Путин не примет предложение прекращения огня, то США введет "ужасные санкции и пошлины против России". Грэм ожидает, что его предложение поддержит подавляющее большинство обеих партий.

Другой сенатор-республиканец Джон Корнин также выразил подобный скептицизм по поводу ответа России на 30-дневный режим прекращения огня.

"Я лично настроен скептически, потому что (Путин) идеологически управляем желанием восстановить Российскую империю, и он показал, что не уважает никаких договоренностей", – сказал Корнин.

Трамп после переговоров между Украиной и США заявил, что может оказать давление на Путина, если Россия не присоединится к соглашению о прекращении огня. По его словам, эти вещи были бы "очень плохими для России". Однако он добавил, что пока это не делает, чтобы "достичь мира".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что букмекеры оценивают шансы прекращения огня между Украиной и Россией до конца 2025 года в 78%.

Также "Комментарии" писали о сценариях ответа Путина на временное перемирие.