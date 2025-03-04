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Slava Kot
Американские СМИ со ссылкой на представителя Белого дома сообщили, что Трамп принял решение приостановить военную помощь Украине. В США республиканцы положительно отреагировали на такой шаг Трампа, в то время как демократы раскритиковали американского президента.
Реакция США на остановку военной помощи Украине
Сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен указала на странную последовательность Трампа в отношении Украины.
Член Палаты представителей США Сьюзан Дельбене согласилась, что такие действия Трампа пойдут на пользу российского диктатора Владимира Путина.
Конгрессмен Грег Стентон назвал решение Трампа "безрассудным", а также ставящим под сомнение приверженность союзников США.
Однако республиканцы поддержали Трампа. К примеру, конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявила, что этот шаг президента США путь к миру в Украине.
Конгрессвумен украинского происхождения Виктория Спарц раскритиковала президента Украины Владимира Зеленского. По ее словам, он якобы желает продолжения войны для своих личных целей.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле отреагировали на прекращение военной помощи США для Украины.
Также "Комментарии" писали, что Трамп рассказал, какую военную помощь он оказал Украине.
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