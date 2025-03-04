Как в США отреагировали на решение Трампа остановить помощь Украине

Американские СМИ со ссылкой на представителя Белого дома сообщили, что Трамп принял решение приостановить военную помощь Украине. В США республиканцы положительно отреагировали на такой шаг Трампа, в то время как демократы раскритиковали американского президента.

Реакция США на остановку военной помощи Украине

Сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен указала на странную последовательность Трампа в отношении Украины.

"Сначала Трамп обвинил Зеленского во вторжении Путина в Украину. Затем он говорит, что "доверяет" Путину. Теперь он заморозил двухпартийную военную помощь", — отметила Уоррен.

Член Палаты представителей США Сьюзан Дельбене согласилась, что такие действия Трампа пойдут на пользу российского диктатора Владимира Путина.

"Решение Трампа прекратить помощь Украине опасно. Это решение идет в пользу нападения Путина на Украину. Помощь нашим врагам делает Америку менее безопасной", — отреагировала Дельбене.

Конгрессмен Грег Стентон назвал решение Трампа "безрассудным", а также ставящим под сомнение приверженность союзников США.

"Отказ Трампа от украинского народа и полное увлечение Путиным является прямой угрозой нашей национальной безопасности и авторитета в мире. Это безрассудное решение заставит наших союзников — и наших противников — поставить под сомнение приверженность Америки защищать демократию и противостоять тирании. Коммунистическая партия Китая очень внимательно наблюдает за этим", – сказал Стентон.

Однако республиканцы поддержали Трампа. К примеру, конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявила, что этот шаг президента США путь к миру в Украине.

"Я решительно поддерживаю президента Трампа в прекращении поставок американского оружия в Украину. Президент Трамп работает над установлением мира и прекращением ежедневной бойни тысяч во время войны", – написала Грин.

Конгрессвумен украинского происхождения Виктория Спарц раскритиковала президента Украины Владимира Зеленского. По ее словам, он якобы желает продолжения войны для своих личных целей.

"Зеленский играет героя, но он им не является – на самом деле герои это украинские военные. Он предал их, не поддержав, и продолжает подрывать украинский народ ради личной выгоды", – заявила Спартц.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле отреагировали на прекращение военной помощи США для Украины.

Также "Комментарии" писали, что Трамп рассказал, какую военную помощь он оказал Украине.