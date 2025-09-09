Как встреча на Аляске укрепила позиции Путина и пролонгировала войну в Украине: как Кремль добился своего

Встреча президента США Дональда Трампа с российским правителем Владимиром Путиным лишь усилила позиции Кремля и продолжила как войну в Украине, так и пребывание Путина у власти. Об этом сообщает Foreign Affairs.

Дональд Трамп и Путин (фото из открытых источников)

Авторы отмечают, что до визита на Аляску Путин не имел серьезной внутренней оппозиции. Согласно опросу российской социологической службы "Левада", 79% граждан РФ признали этот саммит успехом для диктатора, а 51% респондентов заявили о большем оптимизме по улучшению отношений с США.

"После саммита российским СМИ не пришлось придумывать фейковые заявления, чтобы подчеркнуть дипломатический триумф Путина: они транслировали реальные события вместе с западными комментариями о победе Путина. Сильнее, чем когда-либо, он может продолжать войну против Украины столько, сколько потребуется для достижения победы на собственных условиях", – говорится в статье.

Фактически эта встреча, по оценкам экспертов, помогла Кремлю легитимизировать претензии Москвы. Саммит предоставил тем россиянам, которые сомневались в целесообразности войны против Украины, аргументы считать вторжение "справедливым", как постоянно заявляет Путин. В Анкоридже он снова повторял свои тезисы о "законных опасениях" России, стремлении к "справедливому балансу безопасности в Европе и мире" и "необходимости устранить все первопричины" войны, которую сама РФ и развязала.

При этом Дональд Трамп не сделал ничего, чтобы отрицать эти утверждения. Более того, по наблюдениям авторов он фактически согласился с позицией Кремля о том, что Москва имеет право голоса в вопросе территориальной целостности Украины и западных гарантий безопасности.

"Путин вернулся домой, показав своим гражданам, что он был прав, что им не стоит сомневаться и что он одержит победу для России. Для него саммит никогда не был о мире в Украине. Его настоящая цель – подчинить международную систему своим интересам и сохранить власть внутри страны. Начиная с первого вторжения в Украину в 2014 году Путин ведет длинную игру. Он всегда считал, что время работает на него. Встреча на Аляске уделила ему еще больше времени и укрепила его позиции для попытки военной победы", – резюмирует Foreign Affairs.

