Как встреча на Аляске укрепила позиции Путина и пролонгировала войну в Украине: как Кремль добился своего

Лиля Воробьева
Встреча президента США Дональда Трампа с российским правителем Владимиром Путиным лишь усилила позиции Кремля и продолжила как войну в Украине, так и пребывание Путина у власти. Об этом сообщает Foreign Affairs.
Дональд Трамп и Путин (фото из открытых источников)
Авторы отмечают, что до визита на Аляску Путин не имел серьезной внутренней оппозиции. Согласно опросу российской социологической службы "Левада", 79% граждан РФ признали этот саммит успехом для диктатора, а 51% респондентов заявили о большем оптимизме по улучшению отношений с США.
Фактически эта встреча, по оценкам экспертов, помогла Кремлю легитимизировать претензии Москвы. Саммит предоставил тем россиянам, которые сомневались в целесообразности войны против Украины, аргументы считать вторжение "справедливым", как постоянно заявляет Путин. В Анкоридже он снова повторял свои тезисы о "законных опасениях" России, стремлении к "справедливому балансу безопасности в Европе и мире" и "необходимости устранить все первопричины" войны, которую сама РФ и развязала.
При этом Дональд Трамп не сделал ничего, чтобы отрицать эти утверждения. Более того, по наблюдениям авторов он фактически согласился с позицией Кремля о том, что Москва имеет право голоса в вопросе территориальной целостности Украины и западных гарантий безопасности.
На минувшей неделе в США состоялась закрытая встреча представителей Вашингтона и Тайбэя, сообщает Financial Times.
По информации издания, от американской стороны в переговорах принял участие чиновник Минобороны по вопросам Индо-Тихоокеанского региона Джед Ройал, а от Тайваня — заместитель советника по национальной безопасности Сю Сучень. Сначала встреча планировалась еще в июне на более высоком уровне: ожидалось, что США будет представлять заместитель председателя Пентагона Элбридж Колби, а Тайвань — министр обороны. Однако встреча тогда не прошла. Формально — из-за американских ударов по Ирану, но FT отмечает, что настоящей причиной могла стать угроза сорвать предстоящий саммит президента США Дональда Трампа и главы КНР Си Цзиньпина.