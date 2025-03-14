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Как выглядит Трамп без загара: единственный случай, когда он показал настоящее лицо

Как выглядит природное лицо Дональда Трампа без макияжа и грима.

сегодня, 15:45
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Автор:
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Slava Kot

Дональд Трамп хорошо известен своим характерным внешним видом: оранжевым загаром, уложенными волосами и классическим костюмом с красным галстуком. Однако в июне 2019 года он появился на публике в образе, который удивил многих – без макияжа, загара и с другой прической.

Как выглядит Трамп без загара: единственный случай, когда он показал настоящее лицо

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

В июне 2019 года после трагической стрельбы в Вирджиния-Бич, где погибли 12 человек, тогдашний президент США посетил библейскую церковь Маклина в Вирджинии. Это был один из немногих случаев, когда Трамп публично появился без привычного оранжевого оттенка кожи.

На фотографиях, сделанных в тот день, виден совсем другой образ политика. Его лицо выглядит более светлым и естественным, без характерного рыжеватого оттенка. Волосы были зачесаны назад, а привычный галстук, который в то время был неотъемлемой частью его имиджа, в этот раз отсутствовал. Вместо привычного делового стиля он выбрал менее формальную одежду, возможно, потому, что прибыл прямо с поля для гольфа.

Как выглядит Трамп без загара: единственный случай, когда он показал настоящее лицо - фото 2

Трамп с естественным лицом. Фото: JIM WATSON/AFP

Как выглядит Трамп без загара: единственный случай, когда он показал настоящее лицо - фото 3

Трамп без макияжа и грима. Фото: AP Photo/Jacquelyn Martin

В течение многих лет Дональд Трамп отрицал информацию об использовании автозагара или солярия, хотя его неестественный оттенок кожи вызвал постоянные обсуждения. Также было предположение, что это результат неудачного грима, макияжа или естественной пигментации кожи Трампа.

Сам Трамп не раз обвинял в своем виде "несправедливое" освещение или манипуляции с фото. Однако агентство Reuters опровергало эти утверждения, отмечая, что фотографии президента не проходили ретуши, а другие политики, которые были на фотографиях с Трампом выглядели естественными.

Ранее портал "Комментарии" сообщал об основных причинах, почему Дональд Трамп имеет оранжевый цвет кожи.

Также "Комментарии" писали о том, что известно о семье Трампа, состоящей из пятерых детей от трех жен и десяти внуков.



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Источник: https://comments.ua/
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