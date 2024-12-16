Как закончить войну в Украине: почему у Трампа уже разводят руками

Если раньше было принято считать, что у новоизбранного президента США Дональда Трампа есть план, как завершить войну в Украине и усадить Украину и РФ за стол переговоров, то теперь из заявлений ближайшего окружения республиканца становится очевидно, что четкого плана все еще нет и команда Трампа изучает все возможные варианты. При этом нет ни единой гарантии, что эти варианты сработают. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствует интервью телеканалу CBS News номинированного Дональдом Трампом на должность советника президента по нацбезопасности Майка Волца.

Майк Волтц. Фото: из открытых источников

"Как выглядит успех в соответствии с нашими интересами? Как мы закончим войну? Кто за столом переговоров? Как мы можем заставить все стороны сесть за стол переговоров и какие рамки для сделки? Это вещи, которые мы обдумываем с его фантастической командой, которую он (Трамп – ред.) собирает", – высказался политик.

При этом Волц отметил, что не собирается вдаваться в подробности. Он также отметил, что его команда активно координирует свои действия с действующей администрацией США до инаугурации Трампа 20 января, которые касаются любых переговоров по прекращению огня в Украине.

"После выборов все, кто приезжал к нам, наши европейские союзники, президент Зеленский... и другие... переходили к тому, о чем я говорил: как мы закончим этот конфликт, как это сделать таким образом, чтобы восстановить стабильность, остановить резню и, надеюсь, сделать это навсегда, а не просто... не просто приостановить? Это все, над чем мы думаем", – отметил Майк Волц.

Читайте также на портале "Комментарии" — "NBC News" со ссылкой на несколько осведомленных источников отмечает, что команда новоизбранного президента США Дональда Трампа по вопросам нацбезопасности провела обсуждение с Белым домом и представителями Украины для поиска путей "прекращения войны", которую развязала Россия. В то же время, будущий спецпредставитель США по Украине и России Кит Келлог убежден, что войну в Украине можно завершить в ближайшие несколько месяцев. Учитывая те обстоятельства, которые сейчас известны, реально ли завершить войну в 2025 году? На чем будет настаивать Трамп? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



