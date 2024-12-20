Как завершить войну: эксперт назвал эффективный формат переговоров

Несмотря на понятную и заслуженную критику Будапештского меморандума, вполне возможным мог бы стать формат переговоров с участием подписантов меморандума об отказе Украины от ядерного вооружения, считает политолог Игорь Чаленко.

Украина и РФ могут начать переговоры. Фото из открытых источников

"Согласно Будапештскому меморандуму, гарантами безопасности Украины стали США, Великобритания, Франция, РФ и Китай. Очевидно, что в этот раз Россия будет представлять страну-агрессора, а не гаранта. В то же время присутствие Китая за столом переговоров обеспечит многосторонность и относительную сбалансированность сторон", — сказал Игорь Чаленко.

По словам политолога, если Украина будет настаивать на приобщении к переговорам Италии, Турции или еще кого-то, в итоге будет очередной Глобальный саммит мира с участием РФ, который не завершится конкретными договоренностями. Именно поэтому он уверен, что в переговорный процесс должно быть включено небольшое количество государств.

"В свое время Будапештский меморандум был первым международным документом, в котором говорилось о гарантиях безопасности для Украины. Понятно, что меморандум не выполнил свои функции. Однако, с точки зрения международного права, было бы логично вернуться к Будапештскому меморандуму, чтобы его подписанты договаривались об остановке войны в Украине", — подчеркнул эксперт.

Таким образом, отметил он, Украина может создать переговорную платформу, участники которой получат тактические преимущества.

"Украина получит гарантии мира от лидеров Запада и Китая. А Россия сможет стать соучастником крупного договора и заявить своей внутренней аудитории, что она спасла мир от ядерной войны. Кроме того, такая платформа может стать для РФ площадкой для договоренностей о нераспространении ядерного оружия не только с США, но и с другими мировыми лидерами", — добавил он.